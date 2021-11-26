Doğu beyaza büründü! Kar bölgeyi ele geçirdi
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan'da yüksek rakımlı güzergâhlarda kar ve sis etkili oluyor. Ardahan, dün gece etkili olan kar yağışışya birlikte beyaza büründü. Kent merkezinde kalınlığı 5 santime ulaşan kar, vatandaşları sevindirdi.
Giriş Tarihi: 26.11.2021
11:27 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
11:54
Erzincan merkezde aralıklı yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde adeta kış yaşanmaya başladı. Kardan arazi tamamen beyaz örtüyle kaplanırken bazı noktalarda kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan 2120 rakımlı Ahmediye Geçidinde kar, tipi ve yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü güzergâhta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kara yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.
Kar yağışı, Bayburt'un Demirözü ilçesini de beyaza büründürürken, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde de etkili oldu. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ve kontrollü seyretmeleri hususunda uyardı. Ağır tonajlı araçların zincir takarak ilerlemeye çalıştıkları gözlendi.
Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre; bugün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bitlis'te bugün yoğun kar yağışı bekleniyor.