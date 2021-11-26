Doğu beyaza büründü! Kar bölgeyi ele geçirdi

Öte yandan Meteoroloji'nin yayınladığı hava tahmin raporuna göre; bugün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ilde kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bitlis'te bugün yoğun kar yağışı bekleniyor.