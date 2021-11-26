Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden Müslüme'nin dedesine sert tepki

Müge Anlı'da duyulan Müslüme'nin dedesi ile ilgili gün yüzüne çıkan kan donduran DNA gerçeği ardından olayın sıkı takipçisi Demet Akalın Instagram'dan yaptığı paylaşımla ilgi topladı. 2.5 yaşındaki Yörük kızının ölümü Türkiye'nin boğazını düğümledi. Peki Müslüme neden öldü? Türkiye'nin merak ettiği soru hala gündemdeki yerini korurken kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Müslüme'nin ölümüne ilişkin yaşanan son dakika gelişmesi, geçen hafta 'katil' tepkisi ile dikkat toplayan Demet Akalın'ı tekrar harekete geçirdi ve pek çok ünlü isimde bu vahşete tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilk defa gündeme gelen olaya tepkileri...