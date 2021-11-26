26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden Müslüme'nin dedesine sert tepki

Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden Müslüme'nin dedesine sert tepki

Müge Anlı'da duyulan Müslüme'nin dedesi ile ilgili gün yüzüne çıkan kan donduran DNA gerçeği ardından olayın sıkı takipçisi Demet Akalın Instagram'dan yaptığı paylaşımla ilgi topladı. 2.5 yaşındaki Yörük kızının ölümü Türkiye'nin boğazını düğümledi. Peki Müslüme neden öldü? Türkiye'nin merak ettiği soru hala gündemdeki yerini korurken kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Müslüme'nin ölümüne ilişkin yaşanan son dakika gelişmesi, geçen hafta 'katil' tepkisi ile dikkat toplayan Demet Akalın'ı tekrar harekete geçirdi ve pek çok ünlü isimde bu vahşete tepki gösterdi. İşte ünlü isimlerin Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilk defa gündeme gelen olaya tepkileri...

Giriş Tarihi: 26.11.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 12:53
  • 1
  • 27
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden sosyal medyadan Müslüme'nin dedesine sert tepki
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden sosyal medyadan Müslüme’nin dedesine sert tepki

Müge Anlı'nın reyting rekorları kıran 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında Müslüme'nin dedesi ile ilgili gün yüzüne çıkan DNA gerçeği ardından ünlü isimlerden tepki yağdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden sosyal medyadan Müslüme'nin dedesine sert tepki
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden sosyal medyadan Müslüme’nin dedesine sert tepki

GERÇEK BABASI DEDESİ ÇIKTI

Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin gerçek babası, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal (70) çıktı.

  • 3
  • 27
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden sosyal medyadan Müslüme'nin dedesine sert tepki
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden sosyal medyadan Müslüme’nin dedesine sert tepki

Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.

  • 4
  • 27
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden sosyal medyadan Müslüme'nin dedesine sert tepki
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden sosyal medyadan Müslüme’nin dedesine sert tepki

Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.

  • 5
  • 27
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden sosyal medyadan Müslüme'nin dedesine sert tepki
Kan donduran gerçek ortaya çıktı! Ünlülerden sosyal medyadan Müslüme’nin dedesine sert tepki

DEMET AKALIN'DAN SERT TEPKİ

Son dakika Müslüme haberinin ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram'dan bir kez daha paylaşımda bulundu.