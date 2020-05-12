Doğa kendine geldi! Koronavirüs tedbirleri Antalya'nın denizine yaradı...

"SU BERRAK VE PIRIL PIRIL GÖRÜNÜYOR"

Bahar döneminin Antalya için kurak geçtiğini aktaran Gökoğlu, "Bu nedenle denize giren partekül miktarı azaldı. Ayrıca falezlerde kendi kendini temizleyen bir sistem var. Deniz yosunları var, aynı zamanda tüm falez duvarları kaya midyesiyle dolu. Bu midyeler suyu filtre ediyor. Bu nedenle su berrak ve pırıl pırıl görünüyor. Akdeniz'de şu an çok temiz bir su var ve bu durum, geçmişe oranla fark ediliyor" dedi.