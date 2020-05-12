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Doğa kendine geldi! Koronavirüs tedbirleri Antalya'nın denizine yaradı...
Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaş girişlerinin yasaklandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve falezler kısmında, deniz trafiğinin, balıkçılık faaliyetlerinin ve insan aktivitesinin durdurulmasıyla deniz kendisini yeniliyor. Deniz suyunun berrak olduğu gözlenirken, konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da doğanın kendi başına kaldığını söyledi. Gökoğlu, "Biyolojik çeşitlilik açısından doğa kendisine döndü. Avlanmayan balıklar bile gelecek için birer üretici anaç oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 12.05.2020 16:42Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 16:44