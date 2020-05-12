BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin bu haftaki sürpriz ürünleri belli oldu. Cep telefonundan valiz çeşitlerine, çift kişilik çarşaf yastık takımına, mini sırt çantasından terlik çeşitlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı 13 Mayıs indirimlerini sayfamızda derledik. 15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü indirimleri 13 Mayıs'ta satışa çıkacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı indirimleri neler? İşte 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...