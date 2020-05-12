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Haberler Galeri BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler katalou yayımlandı. Koronavirüs salgını sonrası 15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünler 13 Mayıs Çarşamba günü satışa çıkacak. BİM marketlerde bu hafta teknolojik ürünlerden züccaciye ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Haftanın en çok dikkat çeken ürünleri arasında 1 TB taşınabilir Harddisk yer alıyor. Peki, bnu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 17:59
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BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM marketlerin bu haftaki sürpriz ürünleri belli oldu. Cep telefonundan valiz çeşitlerine, çift kişilik çarşaf yastık takımına, mini sırt çantasından terlik çeşitlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM müşterilerinin merakla araştırdığı 13 Mayıs indirimlerini sayfamızda derledik. 15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü indirimleri 13 Mayıs'ta satışa çıkacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM salı indirimleri neler? İşte 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Realme C2 Cep Telefonu

• 8 Çekirdek MediaTek
• Android 9.0 Pie
• Çift Sim Kart
• Batarya 4000 mAh
• Dahili Hafıza 32 GB
• Ram 2 GB
• 6.1'' IPS Ekran
• Arka Kamera 13+2 MP
• Ön Kamera 5 MP
• Yüz Tanıma

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BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

TRAX
Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık

• Rubber Kaplama
• 400 mAh Pil Kapasitesi

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BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Philips
Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

• Type-C ve Micro Usb çıkışlı
• Akıllı şarj desteği

Polosmart
Akım Korumalı 3 USB Girişli Priz

• Termal akım koruma
• 3 adet USB girişi

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BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Philips
Kablosuz Mouse

• 1000 DPI
• 10 metre çekim mesafesi