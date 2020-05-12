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BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 13 Mayıs 2020 aktüel ürünler katalou yayımlandı. Koronavirüs salgını sonrası 15 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma günü satışa çıkması beklenen aktüel ürünler 13 Mayıs Çarşamba günü satışa çıkacak. BİM marketlerde bu hafta teknolojik ürünlerden züccaciye ürünlerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Haftanın en çok dikkat çeken ürünleri arasında 1 TB taşınabilir Harddisk yer alıyor. Peki, bnu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? İşte 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 12.05.2020 17:44Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 17:59