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Haberler Galeri DNA testi sonucu gözyaşlarına boğdu! Ses sanatçısı Sakin Künar ve Merve Güzel’in hasreti Müge Anlı’da son buldu

DNA testi sonucu gözyaşlarına boğdu! Ses sanatçısı Sakin Künar ve Merve Güzel’in hasreti Müge Anlı’da son buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 25 yıllık hasret son buldu! Ankara'da yaşayan Merve Güzel, hiç görmediğini babasını bulabilmek için yardım istedi. Anne ve babasının kısa süreli bir ilişki yaşadığını, babasının bir kızı olduğunu bilmediğini söyleyen genç kız dakikalar içinde mutlu sona ulaşmıştı. Canlı yayına katılan Sakin Künar ile Merve Güzel'e DNA testi yapıldı. Bugün yayında açıklanan test sonucu Sakin Künar ve Merve Güzel'i gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 26.09.2023 12:32
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DNA testi sonucu gözyaşlarına boğdu! Ses sanatçısı Sakin Künar ve Merve Güzel’in hasreti Müge Anlı’da son buldu

Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Merve Güzel, hiç görmediği babası Şahin Künar'ı aramak içi araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

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DNA testi sonucu gözyaşlarına boğdu! Ses sanatçısı Sakin Künar ve Merve Güzel’in hasreti Müge Anlı’da son buldu

Anneannesi tarafından büyütülen Merve Güzel, arasının açık olduğu annesinden edindiği bilgiye göre ses sanatçısı olan babası Şahin Künar'a, annesinden ayrıldıktan sonra kendisinin öldüğünün söylendiğini, bu yüzden babasının bir kızı olduğunu bilmediğini söyledi.

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DNA testi sonucu gözyaşlarına boğdu! Ses sanatçısı Sakin Künar ve Merve Güzel’in hasreti Müge Anlı’da son buldu

Müge Anlı'nın Merve Güzel'e müjdesi dakikalar içinde geldi. Babasıyla ilgili sınırlı bilgiye sahip olan genç kız babası olduğunu düşündüğü Sakin Künar ile ilk kez telefonla konuştu.

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DNA testi sonucu gözyaşlarına boğdu! Ses sanatçısı Sakin Künar ve Merve Güzel’in hasreti Müge Anlı’da son buldu

"MERVE'YE DE SAHİP ÇIKACAĞIM"

Ardından canlı yayına görüntülü olarak bağlanan tanınmış ses sanatçısı Sakin Künar, "Bir kızım olduğunu programda öğrendim. Annesiyle bir geçmişim oldu. Evliyim, iki oğlum var. DNA testi olumlu sonuçlanırsa kızım Merve'ye de sahip çıkacağım" dedi.

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DNA testi sonucu gözyaşlarına boğdu! Ses sanatçısı Sakin Künar ve Merve Güzel’in hasreti Müge Anlı’da son buldu

Bir sonraki gün yayına gelen Sakin Künar kızı Merve ile kucaklaştı. Stüdyoda duygusal anlar yaşanırken yayına bağlanan anne ve anneanne de duygularını söyledi.