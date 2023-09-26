DNA testi sonucu gözyaşlarına boğdu! Ses sanatçısı Sakin Künar ve Merve Güzel’in hasreti Müge Anlı’da son buldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 25 yıllık hasret son buldu! Ankara'da yaşayan Merve Güzel, hiç görmediğini babasını bulabilmek için yardım istedi. Anne ve babasının kısa süreli bir ilişki yaşadığını, babasının bir kızı olduğunu bilmediğini söyleyen genç kız dakikalar içinde mutlu sona ulaşmıştı. Canlı yayına katılan Sakin Künar ile Merve Güzel'e DNA testi yapıldı. Bugün yayında açıklanan test sonucu Sakin Künar ve Merve Güzel'i gözyaşlarına boğdu.