26 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Daha önce böyle piliç çevirme görmediniz 🍲 Kore mutfağı şaşırttı 🍜 Dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Daha önce böyle piliç çevirme görmediniz 🍲 Kore mutfağı şaşırttı 🍜 Dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Her ülkenin kendisine özgü mutfağı ve sokak lezzetleri bulunuyor. Yabancı ülkelerin yemekleri bizlere çok farklı gelirken bunun bir örneği Kore mutfağında karşımıza çıktı. Kore'de yapılan piliç çevirme şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.09.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 20:12
  • 1
  • 51
Daha önce böyle piliç çevirme görmediniz! Kore mutfağı şaşırttı | Dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Yemek yapmaya üşenenlerin ve hızlı bir şeyler yemek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan piliç çevirmeyi daha önce böyle hiç tükettiniz mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Daha önce böyle piliç çevirme görmediniz! Kore mutfağı şaşırttı | Dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Kore mutfağında yapılan piliç çevirme görenleri şaşkına çeviriyor.

  • 3
  • 51
Daha önce böyle piliç çevirme görmediniz! Kore mutfağı şaşırttı | Dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Masterchef'te Kore mutfağı yemeklerinin yapılacağının açıklanmasının ardından programın takipçileri Kore mutfağına ait yemekleri araştırmaya başladı.

  • 4
  • 51
Daha önce böyle piliç çevirme görmediniz! Kore mutfağı şaşırttı | Dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da Kore lezzetlerine bakanların karşısına çıkan piliç çevirme videosu büyük ilgi gördü.

  • 5
  • 51
Daha önce böyle piliç çevirme görmediniz! Kore mutfağı şaşırttı | Dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor