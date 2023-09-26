Daha önce böyle piliç çevirme görmediniz 🍲 Kore mutfağı şaşırttı 🍜 Dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Her ülkenin kendisine özgü mutfağı ve sokak lezzetleri bulunuyor. Yabancı ülkelerin yemekleri bizlere çok farklı gelirken bunun bir örneği Kore mutfağında karşımıza çıktı. Kore'de yapılan piliç çevirme şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.09.2023 20:12 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 20:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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