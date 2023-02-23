Diyarbakır'da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ortaya çıktı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 40 binin üzerinde can kaybının yaşandığı, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Diyarbakır'da da etkili oldu. Depremin ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıktığı iddia edilen duman, çevredekileri endişelendirdi.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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