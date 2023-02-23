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Haberler Galeri Diyarbakır'da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ortaya çıktı

Diyarbakır'da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ortaya çıktı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 40 binin üzerinde can kaybının yaşandığı, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Diyarbakır'da da etkili oldu. Depremin ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıktığı iddia edilen duman, çevredekileri endişelendirdi.

Giriş Tarihi: 23.02.2023 13:40
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Diyarbakır’da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arazide, yer altından 18 gündür çıkan duman, çevredekileri endişelendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyarbakır’da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ortaya çıktı

Bölgede inceleme yapan Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, yerin altından çıkan dumanı değerlendirdi...

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Diyarbakır’da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ortaya çıktı

Prof. Dr. Orhan Kavak, dumanın deprem kaynaklı olmadığını belirterek, "Bazalt yığının alt tarafında bulunan eski atıklarımız var. Bunlar cam elyaf kökenli veya asbest kökenli de olabilir. Numuneler aldık.

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Diyarbakır’da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ortaya çıktı

Bunların ateş yakma sonucunda basit bir kıvılcım almasından dolayı yanarak bu dumanları çıkarttığını ön verilere göre kanaat getirdik" dedi.

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Diyarbakır’da yerin altından çıkan duman 18 gündür tütüyor! Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ortaya çıktı

UZMANLAR NUMUNE ALDI

Kayapınar ilçesi Fabrika Mahallesi'nde eski Gümrük Müdürlüğü binasının arkasında yer alan boş arazide yıkıntıların arasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yer altından dumanlar yükselmeye başladı. Duman 18 gündür çıkmaya devam edince, çevredekiler Dicle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak'a bildirdi. Bölgeye giden Prof. Dr. Kavak, incelemek üzere dumanın çıktığı yerden numune aldı.