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Haberler Galeri Dev timsah nehirden aniden fırlayarak küçük çocuğu yuttu 🐊 Balık tutan babası hemen suya atladı ama kurtaramadı | Vahşi doğada inanılmaz görüntü

Dev timsah nehirden aniden fırlayarak küçük çocuğu yuttu 🐊 Balık tutan babası hemen suya atladı ama kurtaramadı | Vahşi doğada inanılmaz görüntü

Endonezya'da bir baba oğlu ile nehirde balık avlarken hayatının şokunu yaşadı. Aniden gelen dev timsah 1 yaşındaki çocuğu suya çekti. Baba da hemen suya atlayıp oğlunu kurtarmak isterken yaralandı. Dev timsah 1 yaşındaki minik çocuğu ağzında götürürken o anlar bölgede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 06:33
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Dev timsah nehirden aniden fırlayarak küçük çocuğu yuttu 🐊 Balık tutan babası hemen suya atladı ama kurtaramadı | Vahşi doğada inanılmaz görüntü

Endonezya ve Malezya'ya kıyısı olan Borneo sahilinin Malezya kısmında korkunç bir olay meydana geldi. Oğlu ile nehirde avlanmaya çıkan adam, demir attığı sırada küçük oğlunun bir timsah tarafından kapılması nedeniyle nehre atladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev timsah nehirden aniden fırlayarak küçük çocuğu yuttu 🐊 Balık tutan babası hemen suya atladı ama kurtaramadı | Vahşi doğada inanılmaz görüntü

OĞLUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Timsah ve adam saniyelerce boğuşma yaşadı ancak kazanan taraf timsah oldu. Çocuğu sürüklemeyi başaran timsah, adamı da başından yaraladı.

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Dev timsah nehirden aniden fırlayarak küçük çocuğu yuttu 🐊 Balık tutan babası hemen suya atladı ama kurtaramadı | Vahşi doğada inanılmaz görüntü

KURTARAMADI

Oğlunu timsahın elinden kurtaramayan babanın nehir kıyısındaki çaresiz bakışı ise görenlerin yüreğini sızlattı. Acile kaldırılan adamın başına pansuman yapıldığı öğrenildi.

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Dev timsah nehirden aniden fırlayarak küçük çocuğu yuttu 🐊 Balık tutan babası hemen suya atladı ama kurtaramadı | Vahşi doğada inanılmaz görüntü
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  • 275
Dev timsah nehirden aniden fırlayarak küçük çocuğu yuttu 🐊 Balık tutan babası hemen suya atladı ama kurtaramadı | Vahşi doğada inanılmaz görüntü