Dev timsah nehirden aniden fırlayarak küçük çocuğu yuttu 🐊 Balık tutan babası hemen suya atladı ama kurtaramadı | Vahşi doğada inanılmaz görüntü

Endonezya'da bir baba oğlu ile nehirde balık avlarken hayatının şokunu yaşadı. Aniden gelen dev timsah 1 yaşındaki çocuğu suya çekti. Baba da hemen suya atlayıp oğlunu kurtarmak isterken yaralandı. Dev timsah 1 yaşındaki minik çocuğu ağzında götürürken o anlar bölgede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.