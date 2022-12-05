05 Aralık 2022, Pazartesi
Dev timsah nehirden aniden fırlayarak küçük çocuğu yuttu 🐊 Balık tutan babası hemen suya atladı ama kurtaramadı | Vahşi doğada inanılmaz görüntü
Endonezya'da bir baba oğlu ile nehirde balık avlarken hayatının şokunu yaşadı. Aniden gelen dev timsah 1 yaşındaki çocuğu suya çekti. Baba da hemen suya atlayıp oğlunu kurtarmak isterken yaralandı. Dev timsah 1 yaşındaki minik çocuğu ağzında götürürken o anlar bölgede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 06:33
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