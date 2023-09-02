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Diyarbakır Anneleri 5. yılında! Omuz omuza mücadele sürüyor: PKK’ya karşı verilen en büyük eylem
Diyarbakır Annelerinin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'de başlattığı eylem, bugün 5'inci yılına giriyor. Eyleme katılan 364 aileden 45'i çocuklarına kavuştu. Evlat mücadelesinin 5 yıl değil, 5 bin yıl da geçse bitmeyeceğini belirten aileler, "Bu eylem tarihte PKK'ya karşı yapılan en büyük eylem oldu. HDP ve muhalefet, annelerin çığlığına kulaklarını ve gözlerini kapadılar" dedi.