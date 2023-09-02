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Diyarbakır Anneleri 5. yılında! Omuz omuza mücadele sürüyor: PKK’ya karşı verilen en büyük eylem

Diyarbakır Annelerinin, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'de başlattığı eylem, bugün 5'inci yılına giriyor. Eyleme katılan 364 aileden 45'i çocuklarına kavuştu. Evlat mücadelesinin 5 yıl değil, 5 bin yıl da geçse bitmeyeceğini belirten aileler, "Bu eylem tarihte PKK'ya karşı yapılan en büyük eylem oldu. HDP ve muhalefet, annelerin çığlığına kulaklarını ve gözlerini kapadılar" dedi.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 10:43
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Diyarbakır Anneleri 5. yılında! Omuz omuza mücadele sürüyor: PKK’ya karşı verilen en büyük eylem

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, 22 Ağustos 2019 günü, HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söylediği oğlu için, HDP İl Başkanlığı önünde eylem başlattı. İki gün sonra da oğluna kavuştu. Bu başarı, evladına kavuşmak isteyen annelere örnek oldu.

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Diyarbakır Anneleri 5. yılında! Omuz omuza mücadele sürüyor: PKK’ya karşı verilen en büyük eylem

Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesine en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verirken, muhalefet partilerinin liderleri ise annelerin akan gözyaşlarını görmezden geldi.

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Diyarbakır Anneleri 5. yılında! Omuz omuza mücadele sürüyor: PKK’ya karşı verilen en büyük eylem

Bu süre içerisinde aileleri, Şehit ve Gazi aileleri, bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları yabancı parlamenterler ve büyükelçiler, gurbetçiler ve toplumun farklı kesimlerinden oluşan binlerce kişi ziyaret edip destek verdi. Diyarbakır'da başlayan eylemin benzerini bir süre sonra çocukları dağa kaçırılan Van, Muş, Hakkâri, Şırnak ve Almanya'da yaşayan aileler tarafından başlatıldı.

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Diyarbakır Anneleri 5. yılında! Omuz omuza mücadele sürüyor: PKK’ya karşı verilen en büyük eylem

Aileler eylem yaptıkları süre içerisinde hem HDP'liler hem de Kandil tarafından defalarca tehditlere ile hakaretlere maruz kaldı. Ailelerle yüzleşmek istemeyen HDP'liler, önce kepenklerini kapattı, ardından binayı tamamen boşalttı. Aradan geçen sürede eylemdeki aile sayısı 364'e, çocuklarına kavuşanlar da 45'e ulaştı. Bugün 4 yılını dolduran eylem, yarın 5'inci yılına giriyor.

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Diyarbakır Anneleri 5. yılında! Omuz omuza mücadele sürüyor: PKK’ya karşı verilen en büyük eylem

Evlat mücadelesinde eylemleri 5'inci yıla giren aileler açıklamalarda bulundu.

8 yıl önce kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın: "Evlatlarımızı silah zoruyla mağaralarda tutuluyor. Örgütte tek bir çocuğumuz bile kalsa, bu eylem 5 yıl değil 5 bin devam edecek. Bize destek olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin yetkililerinden Allah razı olsun. 3 Eylül'de artık PKK ve HDP'ye dur demek için, tüm Türkiye'yi buraya devam ediyoruz."

8 yıl önce kaçırılan Aziz Demir'ın annesi Güzide Demir: "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu bana versinler."