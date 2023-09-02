Diyarbakır Anneleri 5. yılında! Omuz omuza mücadele sürüyor: PKK’ya karşı verilen en büyük eylem

Evlat mücadelesinde eylemleri 5'inci yıla giren aileler açıklamalarda bulundu.

8 yıl önce kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın: "Evlatlarımızı silah zoruyla mağaralarda tutuluyor. Örgütte tek bir çocuğumuz bile kalsa, bu eylem 5 yıl değil 5 bin devam edecek. Bize destek olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletimizin yetkililerinden Allah razı olsun. 3 Eylül'de artık PKK ve HDP'ye dur demek için, tüm Türkiye'yi buraya devam ediyoruz."

8 yıl önce kaçırılan Aziz Demir'ın annesi Güzide Demir: "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu bana versinler."