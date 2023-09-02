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8 il için 'sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Ankara ve İstanbul için saat verdi | Bugün (2 Eylül) hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini
Aylardır devam eden kavurucu sıcaklar, yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji, bugün kuvvetli yağış beklenen 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Öte yandan hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normallerinde seyredecek. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneyi yağış almayacak. Onun dışında tüm yurtta önümüzdeki 3 gün aralıklarla yağış göreceğiz. Salı gününden itibaren tekrar yağışlar azalıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 02.09.2023 09:08Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 09:08