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Haberler Galeri 8 il için 'sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Ankara ve İstanbul için saat verdi | Bugün (2 Eylül) hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

8 il için 'sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Ankara ve İstanbul için saat verdi | Bugün (2 Eylül) hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

Aylardır devam eden kavurucu sıcaklar, yerini yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji, bugün kuvvetli yağış beklenen 8 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Öte yandan hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normallerinde seyredecek. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneyi yağış almayacak. Onun dışında tüm yurtta önümüzdeki 3 gün aralıklarla yağış göreceğiz. Salı gününden itibaren tekrar yağışlar azalıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 02.09.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023 09:08
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8 il için ’sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Ankara ve İstanbul için saat verdi | Bugün 2 Eylül hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Sinop, Osmaniye, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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8 il için ’sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Ankara ve İstanbul için saat verdi | Bugün 2 Eylül hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

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8 il için ’sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Ankara ve İstanbul için saat verdi | Bugün 2 Eylül hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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8 il için ’sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Ankara ve İstanbul için saat verdi | Bugün 2 Eylül hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan aşırı sıcaklıklarına ilişkin Çelik, "Balkanlar'dan gelen serin havayla artık ülkemizdeki sıcaklıklar hemen hemen mevsim normalleri civarına indi diyebiliriz." dedi.

Özellikle batı ve kuzey bölgelerinde de hafta sonunda ve pazartesi günü aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneyi yağış almayacak. Onun dışında tüm yurtta önümüzdeki 3 gün aralıklarla yağış göreceğiz. Salı gününden itibaren tekrar yağışlar azalıyor. Sadece Doğu Karadeniz çevrelerinde yağışlar devam edecek." diye konuştu.

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8 il için ’sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Ankara ve İstanbul için saat verdi | Bugün 2 Eylül hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

Çelik, hava sıcaklıklarına ilişkin olarak da "Mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerine yaklaşacak, mevsim normallerinin yer yer 1-2 derece üzerinde seyredecek. Salı günü yurt genelinde 1-2 derecelik daha artış olacak ve mevsim normallerinin 3-4 derece üzerine çıkacak ancak geçtiğimiz haftaki kadar yüksek sıcaklıklar beklemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların bunaltmaya devam edeceğini belirten Çelik, "Onun dışında yurdumuzun hemen hemen tamamında önümüzdeki günlerde havalar biraz daha serinleyecek." ifadesini kullandı.