8 il için 'sarı kodlu uyarı! Meteoroloji Ankara ve İstanbul için saat verdi | Bugün (2 Eylül) hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Sinop, Osmaniye, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.