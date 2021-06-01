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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak?

Kurban Bayramı'na yaklaşmanın haz ve sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sene bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Kurban Bayramı günleri, Yüce Allah'ın nimetlerine şükür etmenin bir ifadesi olarak kurban ibadetinin eda edildiği mübarek günlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı Kurban Bayramı tarihleri duyuruldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 16:29
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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban, Allah'a teslimiyetin ifadesidir. Kurban, Müslümanların gerçek anlamda karde olmasına katkıda bulunan bir ibadettir. Hz. Muhammed (s.a.s), bayram namazını kıldırdıktan sonra hutbede, ümmetine şu müjdeyi verdi: "Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban, henüz kanı yere düşmeden, Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun." Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak? İşte cevaplar...

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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ

Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI

Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE

Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA

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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak?

KURBAN BAYRAMI 2021 TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylı bilgi geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

20 Temmuz - 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bayramın yaklaşmasına kısa bir süre kala gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda bayram tatili ile ilgili kararların açıklanması bekleniyor.

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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.