Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban, Allah'a teslimiyetin ifadesidir. Kurban, Müslümanların gerçek anlamda karde olmasına katkıda bulunan bir ibadettir. Hz. Muhammed (s.a.s), bayram namazını kıldırdıktan sonra hutbede, ümmetine şu müjdeyi verdi: "Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban, henüz kanı yere düşmeden, Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun." Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak? İşte cevaplar...