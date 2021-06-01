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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak?
Kurban Bayramı'na yaklaşmanın haz ve sevincini yaşayan vatandaşlar, bu sene bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Kurban Bayramı günleri, Yüce Allah'ın nimetlerine şükür etmenin bir ifadesi olarak kurban ibadetinin eda edildiği mübarek günlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı Kurban Bayramı tarihleri duyuruldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili kaç gün olacak, ayın kaçında başlayacak? İşte haberin detayları...