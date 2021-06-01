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Dev piton yumurtalarını almaya çalışan adamın yüzünü ısırdı! Dehşete düşüren görüntü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer dev pitonun saldırısına uğradı. Pitonun yumurtalarını almak isteyen Brewer, hiç beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı. O anlar ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Giriş Tarihi: 01.06.2021 16:38Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 17:07