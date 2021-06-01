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Dev piton yumurtalarını almaya çalışan adamın yüzünü ısırdı! Dehşete düşüren görüntü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer dev pitonun saldırısına uğradı. Pitonun yumurtalarını almak isteyen Brewer, hiç beklemediği bir hamleyle karşı karşıya kaldı. O anlar ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 17:07
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Dev piton yumurtalarını almaya çalışan adamın yüzünü ısırdı! Dehşete düşüren görüntü

Sosyal medya bu görüntüler karşısında tam anlamıyla şoka girdi. Çoğu izleyici tarafından "korkunç" olarak nitelendirilen görüntüler, sadece 24 saat içerisinde 500 binden fazla kez izlendi.

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Dev piton yumurtalarını almaya çalışan adamın yüzünü ısırdı! Dehşete düşüren görüntü

KANLAR İÇİNDE KALDI
Hayvanat bahçesi sahibi Jay Brewer, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle, 3 milyon takipçisini dehşete düşürdü. Brewer, devasa bir yılan tarafından yüzünden ısırıldığı görüntüleri paylaştı.

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Dev piton yumurtalarını almaya çalışan adamın yüzünü ısırdı! Dehşete düşüren görüntü

Jay Brewer, "İşte bazılarınızın beklediği görüntü" diyerek paylaştığı videoda, yılanın çürümekte olan yumurtalarını kurtarmaya çalışıyordu. Brewer, "30 yılı aşkın süredir bu işi yapıyorum ama yine de kazalar olabiliyor" dedi.

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Dev piton yumurtalarını almaya çalışan adamın yüzünü ısırdı! Dehşete düşüren görüntü

500 BİNDEN FAZLA KEZ İZLENDİ
İzleyicileri dehşete düşüren görüntüler kısa sürede 500 binden fazla kez izlenirken, Jay Brewer'ın yüzünün kanlar içerisinde kaldığı dikkat çekti.

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Dev piton yumurtalarını almaya çalışan adamın yüzünü ısırdı! Dehşete düşüren görüntü

Brewer, "Bazılarınız bu gibi görüntüler vermek için yılanlara bilerek bu kadar yaklaştığımı düşünüyor olabilir. Ancak sebebi bu değil. Tek amacım anne yılanın yumurtarını kurtarabilmek" dedi.