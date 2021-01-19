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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet takvimi: 3 ayların başlangıcı ne zaman? 2021 kandil günleri ne zaman? Ramazan ayı ve Kurban Bayramı... Diyanet takvimi: 3 ayların başlangıcı ne zaman? 2021 kandil günleri ne zaman? Ramazan ayı ve Kurban Bayramı...
Üç aylar ne zaman başlıyor? İslam dininde üç aylar, art arda gelen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına verilen addır. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayında bilindiği üzere oruç ibadeti yapılır. Yeni yıla girmemiz ile birlikte üç aylar takvimi merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başlanlığı'nın yayımladığı takvim ile birlikte "3 aylar ne zaman başlıyor?" sorusu yanıt buldu. Peki, 2021 kandil günleri ne zaman? Ramazan ayı ve Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 17:15
Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylar için geri sayım başladı. Bu mübarek aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı dini günler takvimi açıklandı. Peki, 3 ayların başlangıcı ne zaman? 2021 kandil günleri ne zaman? Ramazan ayı ve Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in (s.a.s) Recep ayı geldiğinde
"Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında Hazreti Muhammed'in diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tuttuğunu söyleniyor. 2021 3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.