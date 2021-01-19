Diyanet takvimi: 3 ayların başlangıcı ne zaman? 2021 kandil günleri ne zaman? Ramazan ayı ve Kurban Bayramı...

Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylar için geri sayım başladı. Bu mübarek aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı dini günler takvimi açıklandı. Peki, 3 ayların başlangıcı ne zaman? 2021 kandil günleri ne zaman? Ramazan ayı ve Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...