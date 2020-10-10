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Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Mevlid Kandili önemi nedir? İşte faziletleri...

Mevlid Kandili ne zaman? Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Bu mübarek günü ibadetlerle ve dualarla geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, Diyanet takvimini araştrıyor. Peki, 2020 Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Mevlid Kandili önemi nedir? İşte Mevlid Kandili faziletleri...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 14:02
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Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Mevlid Kandili önemi nedir? İşte faziletleri...

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gününü ifade eden Mevlid Kandili bu ay içerisinde idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılında idrak edilecek Mevlid Kandili'nin tarihi duyuruldu. Mevlid Kandili ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Mevlid Kandili önemi nedir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Mevlid Kandili önemi nedir? İşte faziletleri...

2020 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 yılında Mevlid Kandili 28 Ekim Çarşamba idrak edilecek.

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Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Mevlid Kandili önemi nedir? İşte faziletleri...

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Geçtiğimiz yıllarda Diyanet'ten yapılan Mevlid Kandili paylaşımı şöyleydi; O, Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur.

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Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Mevlid Kandili önemi nedir? İşte faziletleri...

Cehaletin, zulmün hâkim olduğu, merhametin, erdemin, hikmetin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, onun gelişiyle, ilmin, adaletin, şefkatin aydınlığında, asr-ı saadete dönüşmüştür. Cahiliye girdabında yolunu ve değerlerini kaybeden insanlar; onun peşinden giderek, kardeşliğin, ahde vefanın, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örnekleri olmuşlardır.

Onun gelişiyle, bireysel, toplumsal ve evrensel düzeyde, zihin, fikir ve ahlak planında tarihin en büyük inkişafı ve dönüşümü yaşanmıştır.

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Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Mevlid Kandili önemi nedir? İşte faziletleri...

Rabbimiz onu bizlere, "şahit, müjdeleyici, uyarıcı" ve "dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi" olarak tanıtmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e göre, Peygamber Efendimizi sevmek Allah'a itaatin ölçüsüdür ve o, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya iman edenler ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnektir.

Bilinmelidir ki, Hz. Peygamber'in sünneti, Kur'an'ın hayata dönüşmüş şeklidir. Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci temel kaynağıdır. Dolayısıyla onu göz ardı ederek İslam'ın anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.