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Diyanet takvimi 2020: Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Mevlid Kandili önemi nedir? İşte faziletleri...
Mevlid Kandili ne zaman? Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili'nin bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Bu mübarek günü ibadetlerle ve dualarla geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, Diyanet takvimini araştrıyor. Peki, 2020 Mevlid Kandili ne zaman, hangi tarihte? Mevlid Kandili önemi nedir? İşte Mevlid Kandili faziletleri...
Giriş Tarihi: 10.10.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 14:02
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