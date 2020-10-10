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BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı! Salı kampanyalarında sürpriz ürünler! İşte güncel liste...
BİM 13 Ekim aktüel ürünler kataloğu sosyal medyada sızdırıldı. Haftaya salı günü satışa çıkacak ürünlerin belli olmasının ardından kampanyalar araştırılmaya başlandı. BİM marketler tarafından bu hafta atıştırmalık ürünlere ağırlık veriledi. BİM salı indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 10.10.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 17:05
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