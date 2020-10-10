BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri listesinde yer veren BİM marketler, buğday unu, osmancık priniç, domates salçası, pilavlık bulgur gibi ürünlerin yanı sıra incir dolgulu bisküvi, tam tahıllı bisküvi, çikolata çeşitleri gibi birbirinden muhteşem ürünleri satışa çıkarıyor. İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...