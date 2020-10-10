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Haberler Galeri BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı! Salı kampanyalarında sürpriz ürünler! İşte güncel liste...

BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı! Salı kampanyalarında sürpriz ürünler! İşte güncel liste...

BİM 13 Ekim aktüel ürünler kataloğu sosyal medyada sızdırıldı. Haftaya salı günü satışa çıkacak ürünlerin belli olmasının ardından kampanyalar araştırılmaya başlandı. BİM marketler tarafından bu hafta atıştırmalık ürünlere ağırlık veriledi. BİM salı indirimli ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 10.10.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 17:05
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BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı! Salı kampanyalarında sürpriz ürünler! İşte güncel liste...

BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta olduğu gibi bu hafta da sürpriz ürünleri listesinde yer veren BİM marketler, buğday unu, osmancık priniç, domates salçası, pilavlık bulgur gibi ürünlerin yanı sıra incir dolgulu bisküvi, tam tahıllı bisküvi, çikolata çeşitleri gibi birbirinden muhteşem ürünleri satışa çıkarıyor. İşte BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı! Salı kampanyalarında sürpriz ürünler! İşte güncel liste...

Beta Demlik Poşet Çay + 700 ml Cam Demlik

• 350x3,2 g

  • 3
  • 17
BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı! Salı kampanyalarında sürpriz ürünler! İşte güncel liste...

Efsane
Buğday Unu

• 10 kg

  • 4
  • 17
BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı! Salı kampanyalarında sürpriz ürünler! İşte güncel liste...

Efsane
Osmancık Pirinç

• 5 kg

  • 5
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BİM 13 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu sızdırıldı! Salı kampanyalarında sürpriz ürünler! İşte güncel liste...

Yurdum
Domates Salçası

• 4500 g