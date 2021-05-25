Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?

Son dakika... Bu sene hacca gidilecek mi? İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadeti, ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştiriyor. Bu yıl hacca gidilip gidilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili son açıklamaları yakından takip ediyor. Suudi Arabistan yönetimi tarafından bu yılki hac ibadetine ilişkin açıklama geldi. Peki, bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor? İşte bu yılki hac ibadeti ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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