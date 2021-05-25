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Haberler Galeri Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?

Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?

Son dakika... Bu sene hacca gidilecek mi? İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadeti, ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştiriyor. Bu yıl hacca gidilip gidilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili son açıklamaları yakından takip ediyor. Suudi Arabistan yönetimi tarafından bu yılki hac ibadetine ilişkin açıklama geldi. Peki, bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor? İşte bu yılki hac ibadeti ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:31
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Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?
Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?

Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu sene hac ibadetinin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Suudi Arabistan yönetimi tarafından bu seneki hac ibadeti ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Peki, bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?
Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?

BU SENE HACCA GİDİLECEK Mİ?

Sosyal medyada dolaşan bilgiye göre, bu yıl yapılacak hac ibadeti için yerli ve yabancı hacıları da içeren sadece 60 bin kişilik kontenjan açılacağı iddia edildi. Suudi Arabistan yönetimi, bu yılki hac ibadetine ilişkin bilgi ve detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını duyurdu. Buna göre, hac ibadetinin olup olmayacağı, kaç kişişik kadro açılacağı yönünde resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?
Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?

AŞI ZORUNLU OLABİLİR

Hacı adaylarının hac ziyareti öncesi son 6 ay içinde herhangi bir hastalık nedeni ile hastanede yatmamış olmamaları ve bunu kanıtlanmasının gerektiği ifade edilirken, adayların resmi kurumlar tarafından sağlanan aşı kartı ile aşı yaptırdıklarını kanıtlamalarının zorunlu olabileceği de konuşuluyor.

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Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?
Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Suudi Arabistan merkezli "Sabq" gazetesinin haberine göre, Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl kutsal toprakları ziyaret edecek hacı sayısının 60 bin olup olmayacağı yönündeki soruları yanıtladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yılki hac ibadetine ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde duyurulacağı kaydedildi. Haberde ayrıntıya yer verilmedi.

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Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?
Diyanet son dakika: Bu sene hacca gidilecek mi? 2021 Hac ibadeti yapılacak mı? Türkiye'den hacca kaç kişi gidiyor?

Hac ve Umre Bakanlığı 9 Mayıs'taki açıklamasında, bu yıl hac ibadetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.