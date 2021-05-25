BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!

BİM 25 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM müşterilerinin yakından takip ettiği salı kampanyaları başladı. 25 Mayıs itibarıyla satışa çıkan kampanyalı ürünler arasında kadınlara özel ürünler dikkat çekiyor. Haftanın indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler indirimli? Hangi ürünler kampanyalı olarak satışa çıkarıldı? İşte 25 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...