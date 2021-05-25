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BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!

BİM salı indirimleri için araştırmalar sürüyor. 25 Mayıs Salı kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalara başladı. Bu hafta kadınlara özel sürpriz ürünler satışa çıktı. Saten sabahlık, dantel sabahlık, dantel üstlü saten şortlu takım, taraklı yan toka, mini toka, nedime bilekliği, bardak mum, simli vücut spreyi, oje, tırnak sticker, allık, likit ruj, maskara gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 25 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 11:07
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BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!

BİM 25 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM müşterilerinin yakından takip ettiği salı kampanyaları başladı. 25 Mayıs itibarıyla satışa çıkan kampanyalı ürünler arasında kadınlara özel ürünler dikkat çekiyor. Haftanın indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler indirimli? Hangi ürünler kampanyalı olarak satışa çıkarıldı? İşte 25 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!

Misss Coco Bride Yazılı Saten Sabahlık

• S/M/L

Dantel Sabahlık

• S/M/L

  • 3
  • 15
BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!

Dantel Üstlü Saten Şortlu Takım

• S/M/L

Saten Şortlu Takım ve Sabahlık Seti 3'lü

• S/M/L

Dantel Detaylı Saten Gecelik

• S/M/L

  • 4
  • 15
BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!

İp Askılı Saten Tüllü Şort Takımı

• S/M/L

Puantiyeli Gecelik

• S/M/L

Puantiyeli Slip

• S/M/L

  • 5
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BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!

2'li Tül Sütyen Takımı

• 75-80-85

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