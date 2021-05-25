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BİM'den kadınlara özel sürpriz ürünler! 25 Mayıs Salı BİM aktüel ürünler kataloğu güncel liste!
BİM salı indirimleri için araştırmalar sürüyor. 25 Mayıs Salı kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalara başladı. Bu hafta kadınlara özel sürpriz ürünler satışa çıktı. Saten sabahlık, dantel sabahlık, dantel üstlü saten şortlu takım, taraklı yan toka, mini toka, nedime bilekliği, bardak mum, simli vücut spreyi, oje, tırnak sticker, allık, likit ruj, maskara gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 25 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu...