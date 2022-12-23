DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman’ın ahlakı nasıl olmalı?

Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu Müslüman ve ahlak olarak belirlendi. İslam dininde ahlaki bir davranış Kur'an ve sünnet çerçevesinde inşa edilmiştir. Alemlere rahmet olsun diye gönderilen Allah Resulü (s.a.s)'nün hayatını incelediğimizde de bir Müslüman'ın her şeyden önce ahlaklı olması gerektiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. İşte "Bizi Biz Yapan Değerlere Sahip Çıkalım" isimli 23 Aralık Cuma Hutbesi tam metni...