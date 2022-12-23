23 Aralık 2022, Cuma
DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman'ın ahlakı nasıl olmalı?
Cuma Hutbesi konusu ne sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Her hafta cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı o günün Cuma Hutbesi konusunu belirleyerek hazırlanan metni PDF, WORD ve MP3 şeklinde paylaşıyor. Peki bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? İstanbul, İzmir, Bursa Cuma vakitleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:16
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