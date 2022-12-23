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DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman'ın ahlakı nasıl olmalı?

Cuma Hutbesi konusu ne sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Her hafta cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı o günün Cuma Hutbesi konusunu belirleyerek hazırlanan metni PDF, WORD ve MP3 şeklinde paylaşıyor. Peki bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? İstanbul, İzmir, Bursa Cuma vakitleri ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:16
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DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman’ın ahlakı nasıl olmalı?

Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu Müslüman ve ahlak olarak belirlendi. İslam dininde ahlaki bir davranış Kur'an ve sünnet çerçevesinde inşa edilmiştir. Alemlere rahmet olsun diye gönderilen Allah Resulü (s.a.s)'nün hayatını incelediğimizde de bir Müslüman'ın her şeyden önce ahlaklı olması gerektiğini açık bir şekilde görebiliyoruz. İşte "Bizi Biz Yapan Değerlere Sahip Çıkalım" isimli 23 Aralık Cuma Hutbesi tam metni...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman’ın ahlakı nasıl olmalı?

23 ARALIK CUMA HUTBESİ

BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERE SAHİP ÇIKALIM

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın hedefi, Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir Müslüman kimliği inşa etmektir. Bu kimliği inşa ederken de İslam'ın temel ölçüsü, Allah Resûlü (s.a.s) ile hayat bulan ahlaki ilkelerdir. Bu ilkelerle vücut bulan İslam kültür ve medeniyetidir. Varlığımızı anlamlı kılan âdâb-ı muaşeret kurallarıdır. Dinimiz, bizi biz yapan bu evrensel değerlere sahip çıkmayı, öz benliğimizden uzaklaştıracak her türlü söz ve davranıştan kaçınmayı emreder.

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DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman’ın ahlakı nasıl olmalı?

Aziz Müminler!

Müslüman kimliğini oluşturan en yüce değer, yaratılış gayemizi hatırlatan, sorumluluklarımızı öğreten ve bizlere şahsiyet kazandıran imandır. Rabbimizin rızasını kazandıran ibadetler, huzur ve mutluluğun kaynağı güzel ahlaktır. Müslümanlar, kulluktan sosyal hayata, giyim kuşamdan yeme içmeye kadar her alanda bu değerlere sahip çıktığında inançlarını ve kültürlerini muhafaza etmişlerdir.

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DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman’ın ahlakı nasıl olmalı?

Çağ kapatıp çağ açan medeniyetler kurmuşlar, ilim ve bilimde, kültür, sanat ve edebiyatta bütün insanlara önder ve örnek olmuşlardır. Ancak Müslümanlar, ne zaman kendi inanç ve değerlerinden uzaklaşıp yabancı kültürlerin etkisi altına girmişler, işte o zaman kimlik ve aidiyetlerini kaybetmişlerdir.

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DİYANET CUMA HUTBESİ 23 Aralık PDF | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: Bizi Biz Yapan Değerler! Müslüman’ın ahlakı nasıl olmalı?

Kıymetli Müslümanlar!

Kimliğini muhafaza eden Müslüman'dan beklenen, İslam'ın şiarına, yani İslam'ın sembol ve nişanelerine saygı duyması ve onları korumasıdır. Tevhidin sembolü Kâbe, ümmet olma bilincinin tazelendiği hac, teslimiyetin simgesi kurban, birlik ve beraberliğimizin nişanesi camiler, şehadetleri dinin temeli ezân-ı Muhammedî, kulluğun zirvesi namaz bizi biz yapan İslam'ın şiarlarındandır.