Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 dini günler takvimi: Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman?

Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler takvimi yayımlandı. Yeni yıla girmemize kısa süre kala, Müslümanlar dini günlerin hangi tarihlere denk geldiğini araştırmaya başladı. 2023 Ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 12:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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