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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 dini günler takvimi: Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman?

Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler takvimi yayımlandı. Yeni yıla girmemize kısa süre kala, Müslümanlar dini günlerin hangi tarihlere denk geldiğini araştırmaya başladı. 2023 Ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri tarihlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 12:58
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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 dini günler takvimi: Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman?

Üç aylar ne zaman başlıyor? Yeni yıla girmemize iki aydan kısa bir süre kala gözler dini günler takvimine çevrildi. Ramazan ayı ile birlikte Kurban Bayramı ve kandil günleri tarihleri vatandaşların gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler takvimi yayımlandı. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? İşte Diyanet 2023 dini günler takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 dini günler takvimi: Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman?

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan 2023 dini günler takvimi:

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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 dini günler takvimi: Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, 23 Pcak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 26 Ocak 2023 Perşembe günü, Miraç Kandili ise 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 dini günler takvimi: Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman?

Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 6 Mart 2023 Pazartesi günü dualarla idrak edilecek.

11 ayın sultanı Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor.

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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 dini günler takvimi: Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman?

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.