Kafe ve restoran menülerinde yeni dönem: Etin kökeni, alerjen ve kalori bilgisi yazacak
Kafe, restoran, lokanta ve otellerde menü şeffaflığı için yeni dönem başlıyor. Menüde etin hangi hayvana ait olduğu, temel bileşenler, alerjenler ve kalori bilgisi tüketiciye açık şekilde sunulacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda bilgilendirmesine ilişkin düzenlemesiyle kafe, restoran, lokanta ve otellerde menülerin daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni uygulamada tüketiciye sunulan yemeklerde etin kökeni, alerjen içerikler, ana bileşenler ve kalori bilgisi açık biçimde belirtilecek.
MENÜLERDE ARTIK ETİN TÜRÜ AÇIKÇA YAZACAK
Yeni uygulamayla birlikte tüketiciler sipariş vermeden önce yemeğin içeriğini daha ayrıntılı görebilecek. Menülerde yalnızca ürün adı yer almayacak.
Örneğin "köfte" ya da "kebap" ifadesi tek başına yeterli olmayacak. İşletmeler, ürünün dana, kuzu veya kanatlı etiyle hazırlandığını açık şekilde belirtmek zorunda olacak. Böylece tüketicilerin yanlış yönlendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
HANGİ BİLGİLER ZORUNLU OLACAK?
Yeni düzenleme kapsamında menülerde bulunması gereken bilgiler şöyle:
- Etin hangi hayvana ait olduğu (dana, kuzu, kanatlı vb.)
- Ürünün temel bileşenleri
- Kullanılan ham maddeler
- Alerjen bilgileri
- Alkol içerip içermediği
- Domuz türevi bileşen bulunup bulunmadığı
- Kalori bilgisi
İşletmeler bu bilgileri basılı menülerin yanı sıra dijital ekran, broşür, yazı tahtası veya QR kod sistemi üzerinden de tüketicilere sunabilecek. QR kod kullanılan işletmelerin ise müşterileri bu sisteme yönlendiren açık bir bilgilendirme yapması gerekecek.
KALORİ BİLGİSİ İÇİN GEÇİŞ SÜRESİ TANINDI
Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de kalori bilgisi oldu. Bakanlık, işletmelere bu konuda uyum süresi verdi.
Buna göre yemeklerin kalori değerleri en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar menülerde yer alacak. Böylece özellikle sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilerin seçim yapması kolaylaşacak.
DENETİMLER 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan gıda denetçileri sahaya inecek.
Menülerinde zorunlu bilgileri bulundurmayan veya eksik bilgi veren işletmeler hakkında idari para cezası uygulanabilecek. Bu nedenle işletmelerin 1 Temmuz'a kadar menülerini yeni kurallara uygun hale getirmesi gerekiyor.
"İNSAN SAĞLIĞI ŞANSA BIRAKILMAZ"
A Haber canlı yayınında yeni düzenlemeyi değerlendiren restoran işletmecisi Nihat Bingöl, uygulamanın hem tüketiciler hem de işletmeler açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Bingöl, bugüne kadar menülerde yalnızca ürün adı ve fiyat bilgisinin yer aldığını hatırlatarak, yeni dönemde bunun değişeceğini belirtti.
İşletmelerin bundan sonra standart reçetelerle çalışmasının zorunlu hale geleceğini vurgulayan Bingöl, menüde belirtilen içerik ile mutfakta hazırlanan ürünün birebir aynı olması gerektiğini söyledi.
"İşletmelerin vakit kaybetmeden reçetelerini yazılı hale getirmesi gerekiyor. Menüde hangi içerik yazıyorsa mutfakta da aynı ürün hazırlanmalı. Ne eksik ne de fazla malzeme kullanılabilir. İnsan sağlığı söz konusu olduğunda hiçbir ayrıntı şansa bırakılamaz."