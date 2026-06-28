Kafe ve restoran menülerinde yeni dönem: Etin kökeni, alerjen ve kalori bilgisi yazacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda bilgilendirmesine ilişkin düzenlemesiyle kafe, restoran, lokanta ve otellerde menülerin daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni uygulamada tüketiciye sunulan yemeklerde etin kökeni, alerjen içerikler, ana bileşenler ve kalori bilgisi açık biçimde belirtilecek.

Örneğin "köfte" ya da "kebap" ifadesi tek başına yeterli olmayacak. İşletmeler, ürünün dana, kuzu veya kanatlı etiyle hazırlandığını açık şekilde belirtmek zorunda olacak. Böylece tüketicilerin yanlış yönlendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İşletmeler bu bilgileri basılı menülerin yanı sıra dijital ekran, broşür, yazı tahtası veya QR kod sistemi üzerinden de tüketicilere sunabilecek. QR kod kullanılan işletmelerin ise müşterileri bu sisteme yönlendiren açık bir bilgilendirme yapması gerekecek.

Buna göre yemeklerin kalori değerleri en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar menülerde yer alacak. Böylece özellikle sağlıklı beslenmeye dikkat eden tüketicilerin seçim yapması kolaylaşacak.

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de kalori bilgisi oldu. Bakanlık, işletmelere bu konuda uyum süresi verdi.

Menülerinde zorunlu bilgileri bulundurmayan veya eksik bilgi veren işletmeler hakkında idari para cezası uygulanabilecek. Bu nedenle işletmelerin 1 Temmuz'a kadar menülerini yeni kurallara uygun hale getirmesi gerekiyor.

Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan gıda denetçileri sahaya inecek.

"İNSAN SAĞLIĞI ŞANSA BIRAKILMAZ"

A Haber canlı yayınında yeni düzenlemeyi değerlendiren restoran işletmecisi Nihat Bingöl, uygulamanın hem tüketiciler hem de işletmeler açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Bingöl, bugüne kadar menülerde yalnızca ürün adı ve fiyat bilgisinin yer aldığını hatırlatarak, yeni dönemde bunun değişeceğini belirtti.

İşletmelerin bundan sonra standart reçetelerle çalışmasının zorunlu hale geleceğini vurgulayan Bingöl, menüde belirtilen içerik ile mutfakta hazırlanan ürünün birebir aynı olması gerektiğini söyledi.

"İşletmelerin vakit kaybetmeden reçetelerini yazılı hale getirmesi gerekiyor. Menüde hangi içerik yazıyorsa mutfakta da aynı ürün hazırlanmalı. Ne eksik ne de fazla malzeme kullanılabilir. İnsan sağlığı söz konusu olduğunda hiçbir ayrıntı şansa bırakılamaz."