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Dilan Polat hakkında yeni gelişme! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmüştü

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınlarının yanı sıra lüks yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalar yeni bir boyut kazandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 31.12.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 11:56
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Dilan Polat hakkında yeni gelişme! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmüştü

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.

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Dilan Polat hakkında yeni gelişme! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmüştü

4 YILDIR İLAÇ KULLANIYORMUŞ

Avukatları Dilan Polat için cezaevinde çok zorlandığı ve psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

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Dilan Polat hakkında yeni gelişme! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmüştü

2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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Dilan Polat hakkında yeni gelişme! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmüştü

TETKİKLERİN ARDINDAN YENİDEN CEZAEVİNDE

Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

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Dilan Polat hakkında yeni gelişme! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmüştü

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturma kapsamında hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçu olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüyor.