01 Ocak 2024, Pazartesi
1-2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? Üniversite, ilköğretim, lise... Yarın ders işlenecek mi? Pazartesi ve Salı okul var mı?
"1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi, kaç gün?" gibi sorular, 2024 yılına girmeye sayılı saatler kala öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Yeni yıl heyecanı başlarken, tatil planlarına yön verecek olanlar da yılbaşı tatili tarihlerine odaklandı. Tatil takvimine göre yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe, 31 Aralık gecesi ise pazar gününe denk geliyor. İşte MEB son dakika açıklamalar...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 06:46
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