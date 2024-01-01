1-2 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? Üniversite, ilköğretim, lise... Yarın ders işlenecek mi? Pazartesi ve Salı okul var mı?

1 Ocak tarihinde okulların tatil olup olmadığı merak konusu oluyor. Yeni yıl için kutlama planları yapılırken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler de yılbaşında okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Haftaya pazartesi (1 Ocak) okullar tatil mi? sorusunun yanıtını ve merak edilen tüm detayları sizler için derledik.