18 Ocak 2022, Salı
Bunu da yaptılar! Ankara’da Gömleksiz Köprüsü çalındı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, akıllara durgunluk getiren cinsten bir hırsızlığa imza atıldı. 1936 yılında Kirmir Çayı üzerinde yapılan ve 44 senedir kullanılmayan Gömleksiz Köprüsü, çalındı. İş makineleri yardımıyla köprüyü yıkıp, 70 ton demiri tabyalarıyla beraber kamyonlar ile götürdüğü belirlenen hurdacı Z.K., emniyet güçlerince yakalanarak tutuklandı.
Giriş Tarihi: 18.01.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 13:39
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