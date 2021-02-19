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Dev yayın balığını Adana'da yakaladılar! Görenler gözlerine inanamadı...

Son dakika haberine göre; Adana Seyhan Baraj Gölü'nde 2.5 metre uzunluğunda ve 77 kilo ağırlığında yakalanan dev yayın balığı balıkçıları şaşkına çevirdi. 3 arkadaş balığı güçlükle tekneye aldı.

Giriş Tarihi: 19.02.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 13:34
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Dev yayın balığını Adana'da yakaladılar! Görenler gözlerine inanamadı...

Adana Merkez Çukurova ilçesindeki Topalak Mahallesi'nde önceki gün tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açılan balıkçılar Faruk Aydın, Ferdi Kan ve Ahmet Dalgıç'ın ağlarına büyük bir balık takıldı. Balıkçılar, 2 saat uğraşıp, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı.

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Dev yayın balığını Adana'da yakaladılar! Görenler gözlerine inanamadı...

Ağlarına takılan balığın, 2,5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında yayın balığı olduğunu fark eden balıkçılar hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı.

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Dev yayın balığını Adana'da yakaladılar! Görenler gözlerine inanamadı...

'ANLATILMAZ, YAŞANACAK BİR OLAYDI'

Meslek hayatı boyunca karşılaştığı en büyük balığı tuttuğunu kaydeden balıkçılardan Ferdi Kan, Nasıl olduğuna çok şaşırdık, uzun uğraşlar sonucu tekneye aldık.

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Dev yayın balığını Adana'da yakaladılar! Görenler gözlerine inanamadı...

Anlatılmaz, yaşanacak bir olaydı. Bir otele 1000 TL karşılığında sattık dedi.

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Dev yayın balığını Adana'da yakaladılar! Görenler gözlerine inanamadı...

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