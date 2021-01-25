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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri O ilimizde heyecanlandıran keşif! Ondan daha eskisi yok! Bilim dünyası buraya kilitlendi O ilimizde heyecanlandıran keşif! Ondan daha eskisi yok! Bilim dünyası buraya kilitlendi Son dakika: O ilimizde heyecanlandıran keşif! Ondan daha eskisi yok! Bilim dünyası buraya kilitlendi... Gümüşhane'de eşine az rastlanır bir keşif gerçekleşti. Şehrin İkinci Göller bölgesi olarak da bilinen Dörtkonak köyüne bağlı Edire Yaylası'nda bulunan fosilin tam 160 milyon yıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı. Burada bulunan fosil bilim dünyasını çok heyecanlandırdı. Türkiye tarihinde bilinen en eski fosil olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Prof. Dr. Raif Kandemir, bu önemli keşfin perde arkasını anlattı. İşte milyonlarca yıllık sırları açığa çıkan o gizemli fosilin gerçekleri.... Giriş Tarihi: 25.01.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 10:29
Bilim dünyasını yakından ilgilendiren bu önemli çalışmayı Prof. Dr. Raif Kandemir ve ekibi yönetiyor. 160 milyon yıl öncesine ait olan bu fosil, birçok sorunun da yanıtını beraberinde getirdi. Türkiye tarihinde bilinen en eski fosil olan bu keşfin mimarı Prof. Kandemir "
Fosillerde ayrıca, 160 milyon yıl önce yaşamış ve günümüzde tamamen yok olmuş iğne yapraklı 2 yeni ağaç türü de keşfedildi. Jeolojik tarihe ışık tutan fosillerde yine, günümüzde Güney Yarım Küre'de bulunan 'Arokarya' ağacının bir türüne ait bulgular da saptandı. Doğa, iklim ve yer küreye ait önemli bilgileri aydınlatan keşifle; Türkiye'de fosilleşmiş ağaçların en eski örneklerinin bölgede bulunduğu kaydedilmiş oldu. Bölgedeki bilimsel çalışmalar, 2021 yılında da sürecek. Araştırma sonucunda elde edilecek bulgular, uluslararası literatüre kazandırılacak." dedi. GALERİ DEVAM EDİYOR 'ANADOLU'DA ÇOK KISITLI YERDE VAR' Fosil ağaçların 160 ile 170 milyon yıllar arasındaki döneme ait olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kandemir, "'Jura' dediğiniz zaman insanların ilk aklına gelen Jurassic Park olabilir. Dinozorlarla birlikte aslında aynı zamanda yaşamış bitkilerin fosillerini burada bulabiliyoruz. Bu açıdan çok değerli ve kesinlikle koruma altına alınması gerekiyor. Sadece fosiller açısından bile baktığınız zaman, Gümüşhane ve Anadolu coğrafyasında 'Jura' yaşlı bu ağaç fosillerinin bulunduğu alanlar çok kısıtlı. Erzurum Oltu'da var, bir tane de Gümüşhane'de var. Gümüşhane'deki de çok ciddi büyük yapılarda yaklaşık 1 metre çapına ulaşan fosil ağaçları bulabiliyoruz. O yüzden değerli bir bölge. Hem göller açısından rekreasyon anlamında düzenlemeler yapılabilir hem de fosiller açısından yer bilimleri farkındalığını artırmak anlamında bu bölgenin kesinlikle korumaya alınarak bölge turizmine kazandırılması gerekiyor" diye konuştu. DENİZİN DİBİNDEN TANK ÇIKARDILAR
Rus Kuzey Filosu'na bağlı arama ve kurtarma ekibinde görev yapan askeri uzmanlar, Barents Denizi'nin dibinden 2. Dünya Savaşı döneminden kalma ABD yapımı iki Sherman tankını karaya çıkardı.
Tankların 1945 yılında batan 'Thomas Donaldson' isimli nakliye gemisinin ambarında bulunduğu belirtildi.
Uzmanlara göre, bunlar son yıllarda bu gemiden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank. Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi'nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.
1945 yılının Mart ayında Kuzey JW-65 konvoyu çerçevesinde Rusya'nın Murmansk şehrşne giden gemi, Kolsk Körfezi'nde Kildin Adası yakınlarında batırılmış ve yaklaşık 60 metre derinliğe saplanmıştı.