Depremzedelere destek paketi sevinci! Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerinden etkilenen illerde devletin kendi evini yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, işyerleri için de 250 bin TL hibe verileceği haberi depremzede vatandaşları sevindirdi.
Giriş Tarihi: 09.07.2023
09:09 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
09:09
Yerinde Dönüşüm Projesi'yle hibenin yanı sıra depremzedeler için faizsiz 10 yıl vadeli kredi imkânı da sağlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden depremzede vatandaşların görüşleri şöyle:
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Mustafa Uçkun (Gaziantep-Esnaf-42): Hem şehirlerde hem de köylerde evlerin yeniden yapılması için devletin desteğinin olması gerekiyordu. Zaten devletimizden bunu bekliyorduk. Büyük devlet olmak burada kendisini belli ediyor. Allah razı olsun.
Ramazan Yıldırım (Gaziantep- Emekli-58): Depremde yıkılan veya hasar gören evlerin yapılması için bu uygulama çok iyi olacak. Bu sayede özellikle kırsalda çok sağlıklı konutlar yapılacak. Allah devletimizden razı olsun.
Mehmet Aytekin (Hatay- Ayakkabıcı-32): Bu paket sayesinde insanların mağduriyeti karşılanmış olacak. 500 bin lira iyi bir para. Bu para başımızı sokabileceğimiz güvenli bir yer evi yapmaya yeter. Allah var, adam yapıyor. Cumhurbaşkanımız sayesinde Hatay eski günlerine dönecektir.
Mehmet Ağcakoca (Malatya-Tekstilci): 6 Şubat depreminin ardından hiçbir zaman yalnız kalmadık. Devletimiz sürekli yanımızdaydı. Cumhurbaşkanımız sürekli bizleri ziyaret etti. Bugün ev yapmak isteyenlere devlet eli ile destek verilecek bu şekilde yaralarımız sarılacak. Bu desteklerle yeniden evlerimizi inşaa edeceğiz.