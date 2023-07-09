Depremzedelere destek paketi sevinci! Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum

Mustafa Uçkun (Gaziantep-Esnaf-42): Hem şehirlerde hem de köylerde evlerin yeniden yapılması için devletin desteğinin olması gerekiyordu. Zaten devletimizden bunu bekliyorduk. Büyük devlet olmak burada kendisini belli ediyor. Allah razı olsun.