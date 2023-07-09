1 liralık peluş oyuncak makinesi ortalığı karıştırdı! Camı kırıp aldıkları telefon kutusu boş çıktı

Telefonu kazanmak için çok fazla uğraştığını söyleyen Hasan K., "Kazandım ancak sabitlenmişti ve makine bana onu vermedi. 3 tane makine vardı. Sağ taraftakinin camı biraz aralıktı. Aralıktan telefonu düşürmek için uğraştığım esnada cam kırıldı. İçerden bağırma sesi duyunca korkup telefonu da alıp arkadaşımla kaçtım. Pişmanım" dedi.