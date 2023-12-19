19 Aralık 2023, Salı
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Depremzede gençlerden enkaz dinleme cihazı! Titreşim ölçümüyle enkaz altındakileri tespit etmek amaçlanıyor.
6 Şubat depremlerine Malatya'da yakalanan üniversite öğrencisi iki genç, yaşadıklarından etkilenerek bir cihaz geliştirdi. Düşük maliyetli ve kolay taşınabilen enkaz dinleme cihazı yaptılar. "Yaşama ses ver" projesinin mucitleri depremzede üniversite öğrencileri Gülce Aksu ve Atakan Aydın A Haber muhabiri Sefer Ayçe’ye özel açıklamalarda bulundu.