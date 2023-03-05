Depremde öldü sanıldı cami önüne bırakıldı! Yakınları nefes aldığını fark edince...

Asrın felaketine Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü mahallesinde yakalanan 35 yaşındaki Mehmet Almalıkuyu'nun oturduğu iki katlı binanın alt katındaki duvarlar yıkıldı. Yıkılan duvarların enkazında kalan Mehmet yakınları tarafından çıkarılıp, 'öldü' diye cami önündeki banka bırakıldı. Annesi Mehmet'in başında ağlarken, yakınları Mehmet'in nefes aldığını fark etti. Başından yaralanan, ayak parmakları kırılan Mehmet hastanede 10 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Sabah Giriş Tarihi: 05.03.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL