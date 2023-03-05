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Depremde öldü sanıldı cami önüne bırakıldı! Yakınları nefes aldığını fark edince...

Asrın felaketine Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakçagözü mahallesinde yakalanan 35 yaşındaki Mehmet Almalıkuyu'nun oturduğu iki katlı binanın alt katındaki duvarlar yıkıldı. Yıkılan duvarların enkazında kalan Mehmet yakınları tarafından çıkarılıp, 'öldü' diye cami önündeki banka bırakıldı. Annesi Mehmet'in başında ağlarken, yakınları Mehmet'in nefes aldığını fark etti. Başından yaralanan, ayak parmakları kırılan Mehmet hastanede 10 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Sabah
Giriş Tarihi: 05.03.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 11:39
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Depremde öldü sanıldı cami önüne bırakıldı! Yakınları nefes aldığını fark edince...

Mehmet Almalıkuyu'nun eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Nurdağı ilçesi Sakçagözü mahallesinde yaşadığı iki katlı binanın alt katındaki duvarlar depremde yıkıldı.

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Depremde öldü sanıldı cami önüne bırakıldı! Yakınları nefes aldığını fark edince...

'ÖLDÜ' DİYE BANKIN ÜZERİNE BIRAKTILAR

Ailesiyle alt katta yaşayan Mehmet'i yakınları enkazdan çıkardı. Yüzü, gözü kanlar içinde olan ve başından yaralanan Mehmet'i 'öldü' diye mahallede bulunan caminin bahçesindeki bankın üzerine bıraktılar.

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Depremde öldü sanıldı cami önüne bırakıldı! Yakınları nefes aldığını fark edince...

Normalde üst katta yaşayan ancak deprem sırasında Nurdağı'nda olan anne Eley Almalıkuyu mahalleye gelip, cami bahçesine konulan oğlunun başında ağlamaya başladı.

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Depremde öldü sanıldı cami önüne bırakıldı! Yakınları nefes aldığını fark edince...

Bu sırada yakınları Mehmet'in nefes aldığını fark etti. Daha sonra akrabaları Mehmet'i, Gaziantep'te bulunan özel hastaneye götürdüler. Başından yaralanan, ayak parmakları kırılan Mehmet hastanede 10 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

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Depremde öldü sanıldı cami önüne bırakıldı! Yakınları nefes aldığını fark edince...

YAKINLARI NEFES ALDIĞINI FARK EDİNCE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Mehmet Almalıkuyu yaşadıklarını SABAH'a anlattı: "İki katlı evimizin alt katında eşim ve 3 çocuğumla yaşıyordum. Üst katta da annem yaşıyordu. Ama deprem sırasında annem evde değildi, ilçeye gitmişti. Depremde oturduğum alt katın duvarları yıkıldı beni enkazdan yararlı olarak komşularım çıkarmış.