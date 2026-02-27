Deprem konutlarında Ramazan huzuru: Allah devletimizden razı olsun

6 Şubat depremlerinin ardından yaraların hızla sarıldığı Malatya'da, kısa sürede inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilen yeni konutlarda iftar heyecanı yaşanıyor. Akçadağ ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde yeni evlerine kavuşan depremzedeler, Ramazan'ın huzurunu ve bereketini modern yuvalarında karşılamanın mutluluğunu yaşıyor. A Haber muhabiri Barış Türel ise iftar sofrasına konuk olduğu Coşkun ailesinin yeni yaşamını ve sunulan imkânlar karşısındaki memnuniyetini yerinde aktardı.

Asrın felaketinin izlerinin silindiği Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde vatandaşlar, yeni evlerinde kurdukları iftar sofralarında bir araya geldi. DEPREM KONUTLARINDA RAMAZAN HUZURU Coşkun ailesinin evine konuk olan A Haber ekibi, yer sofrasında Malatya'nın eşsiz lezzetleriyle donatılan samimi bir atmosfere tanıklık etti.

Menüde Malatya'nın kavurmasından lahmacuna, pilavdan köy ayranına kadar birçok yöresel tat yer alırken, ailenin yaşadığı sevinç kameralara yansıdı. A Haber muhabiri Barış Türel ise bölgedeki atmosferi ve deprem konutlarında başlayan yeni yaşamı izleyicilere aktardı.

"DEPREMİ YAŞAMAMIŞ GİBİYİZ, ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN" Yeni yuvalarına kavuşmanın huzurunu yaşayan aile reisi İbrahim Coşkun, "İnanın ki depremi yaşamamış gibiyiz. Yapılanlarla bir nebze de olsa acılarımız hafifledi. Allah devletimizden razı olsun, zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Evin konforundan ve kısa sürede teslim edilmesinden memnun olduğunu dile getiren Coşkun, "Evimiz 120 metrekare ve bize fazlasıyla yetiyor. Isınmasından her türlü detayına kadar her şey düşünülmüş. Bundan daha iyisi olamaz, çok memnunuz." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

SICAK YUVALARINDA RAMAZAN HUZURU İftar sofrasını özenle hazırlayan evin hanımı, yeni evlerinde yeniden kendi düzenlerini kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok memnunuz, Allah razı olsun. Evimiz çok güzel, bize yetiyor. Rabbim ağız tadıyla oturmayı nasip etsin." dedi.