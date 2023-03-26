Deprem bölgesi Şanlıurfa'da etkili sağanak

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinde de su baskını oluştu. AFAD, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.