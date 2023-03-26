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Deprem bölgesi Şanlıurfa'da etkili sağanak

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinde de su baskını oluştu. AFAD, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 26.03.2023 19:04 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 19:13
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Deprem bölgesi Şanlıurfa’da etkili sağanak

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da yağışlar da yaşamı olumsuz etkiledi.

14-15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

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Deprem bölgesi Şanlıurfa’da etkili sağanak

Sülemaniye, Manci ve Eyyübiye Mahallelerinde bazı ev ve işyerlerinde su baskını oluştu.

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Deprem bölgesi Şanlıurfa’da etkili sağanak

Yağış nedeniyle ekili alanlar sular altında kalırken, trafikte seyreden sürücülerin alt geçitleri kullanmadıkları dikkat çekti.

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Deprem bölgesi Şanlıurfa’da etkili sağanak

AFAD, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

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Deprem bölgesi Şanlıurfa’da etkili sağanak