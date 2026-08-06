Demans riskini azaltmanın yolu orta yaştan geçiyor! Araştırma üç kritik faktöre dikkat çekti

Hakemli bilim dergisi Neurology Open Access'ta yayımlanan araştırmada, ortalama 26 yıl boyunca takip edilen 12 bin 409 kişinin sağlık kayıtları incelendi. Araştırmacılar, üç temel risk faktörüne sahip olmayan kişilerin demans olmadan geçirdiği sürenin ortalama 12,6 ila 13 yıl daha uzun olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, bu üç faktörün tek tek değil, birlikte değerlendirilmesinin damar sağlığının demans üzerindeki belirleyici rolünü daha net ortaya koyduğunu ifade etti.

Hem damar hem de bilişsel sağlığı destekliyor.

Araştırmaya göre şu üç unsur birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı:

Kan damarlarında oluşan hasarın zaman içinde beyin hücrelerini de etkileyebildiği, bu nedenle damar sağlığının bilişsel performans açısından büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.

Çalışmaya göre en kritik dönem 45 ile 65 yaş arası. Uzmanlar, bu yaşlarda yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasının, diyabetten korunmanın ve sigaranın bırakılmasının ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

RİSK FAKTÖRLERİ ÖLÜM ORANINI DA ETKİLİYOR

Araştırma yalnızca demans riskine değil, yaşam süresine ilişkin de önemli veriler ortaya koydu. Üç risk faktörünü aynı anda taşıyan kişilerin hem daha erken yaşta demans geliştirme hem de daha erken yaşamını kaybetme olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmacılar bunun doğrudan neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını, ancak damar sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki güçlü bağlantıyı desteklediğini ifade etti