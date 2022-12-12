12 Aralık 2022, Pazartesi
Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...
Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon değerindeki sorunun açılmasıyla Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri araştırılmaya başlandı. Peki Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:31
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