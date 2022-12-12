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Haberler Galeri Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...

Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...

Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon değerindeki sorunun açılmasıyla Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut Hikayeleri ve karakterleri araştırılmaya başlandı. Peki Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 10:31
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Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının milyonluk sorusunun ardından Dede Korkut Hikayeleri ve kararkterleri merak konusu oldu. Yarışmanın milyonluk sorusuyla beraber vatandaşlar arama motorlarında "Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler?", "Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı?" şeklinde aratılmalar yapmaya başladılar. İşte Dede Korkut hikayelerine dair merak edilenler...

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Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...

DEDE KORKUT HİKAYELERİ NEDİR?

Dede Korkut Hikayeleri, destanlardan oluşmakta olup, Oğuz Türklerinin diğer boylarla yaptıkları savaşları konu edinmektedir. Bu hikayeler anonim olup, yazarı belli değildir. Tahminlere göre 14. yüzyılda son halini alarak 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut Hikayelerinin gerçek anlamda iki adet yazılı kopyası bulunmaktadır. Bunlardan biri Almanya'da, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır.

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Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...

Dede Korkut hikayeleri, toplamda 12 hikayeyi içermektedir. Dede Korkut hikayelerinin en önemli özelliği, destan döneminden, halk edebiyata geçiş döneminin temsilcili olmasıdır. Dede korkut hikayeleri özeti genel olarak Oğuz Türklerinin yaşadıkları savaşlar, iç sorunlar, kahramanları ve göze çarpan aşk hikayeleridir.

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Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...

DEDE KORKUT HİKAYELERİ ÖZELLİKLERİ

Dede Korkut hikayeleri özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

*Destanımsı özellikler içerir,

*Epik destanlara benzerler,

*Halk hikayeciliğine geçiş dönemi eseridir,

*Sözlü geleneğin bir ürünüdür,

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Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...

*Olağanüstü ögeler barındırır,

*İçeriğinde Türklerin eski yaşayışlarına dair bilgiler barındırır,

*Anonimdir,

*Azeri Türkçesi ile oluşturulmuştur,

*Arı bir dile sahip olup, yalındır,

*Nazım ile nesir iç içe bir dille yazılmıştır,

*15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir,

*Dede Korkut hikayeleri konuları başlıca olarak aşk, savaş ve kahramanlık yer almaktadır.