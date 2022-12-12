Dede Korkut hikayelerindeki karakterler kimler? Dede Korkut kimdir, ne zaman yaşadı? Bamsı Beyrek, Bayındır Han, Tepegöz...

DEDE KORKUT HİKAYELERİ NEDİR?

Dede Korkut Hikayeleri, destanlardan oluşmakta olup, Oğuz Türklerinin diğer boylarla yaptıkları savaşları konu edinmektedir. Bu hikayeler anonim olup, yazarı belli değildir. Tahminlere göre 14. yüzyılda son halini alarak 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Dede Korkut Hikayelerinin gerçek anlamda iki adet yazılı kopyası bulunmaktadır. Bunlardan biri Almanya'da, diğeri ise Vatikan'da bulunmaktadır.