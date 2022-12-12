12 Aralık 2022, Pazartesi
100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu! DNA testiyle gelen servet
İzmir'de yaşayan Caner Büyükleblebi, DNA testiyle 100 milyonluk serveti olan işadamı Erol Büyükleblebi'nin oğlu olduğunu kanıtladı. İşadamı ilgilenmeyince de Babalığın benimsenmemesi' nedeniyle manevi tazminat davası açtı. İşadamı geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybedince, iki oğlu ve eşinin, mallarını kaçırdığı ve bir kısmını sattığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 12.12.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 08:48
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