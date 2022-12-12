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100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu! DNA testiyle gelen servet

İzmir'de yaşayan Caner Büyükleblebi, DNA testiyle 100 milyonluk serveti olan işadamı Erol Büyükleblebi'nin oğlu olduğunu kanıtladı. İşadamı ilgilenmeyince de Babalığın benimsenmemesi' nedeniyle manevi tazminat davası açtı. İşadamı geçen yıl koronavirüsten hayatını kaybedince, iki oğlu ve eşinin, mallarını kaçırdığı ve bir kısmını sattığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.12.2022 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 08:48
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100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu! DNA testiyle gelen servet

İzmir'de yaşayan ev kadını N.P., 1972'de komşusu olan Isparta Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Büyükleblebi ile sevgili oldu.

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100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu! DNA testiyle gelen servet

İkilinin 1975'te evlilik dışı dünyaya gelen oğulları Caner, o dönemde annesisin evli olduğu A.P.'nin nüfusuna kaydedildi. A.P. 2011'de ölünce, anne durumu oğluna anlattı.

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100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu! DNA testiyle gelen servet

Erol Büyükleblebi, kabul etmeyince, Caner Büyükleblebi'nin, İzmir 14. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasında, işadamının yüzde 99.99 babası olduğu belirlendi.

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100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu! DNA testiyle gelen servet

Ancak işadamı, mahkeme kararıyla nüfusuna geçirilen oğlunu yine de kabul etmedi.

Bunun üzerine avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Caner Büyükleblebi (41), Babalığın benimsenmemesi' nedeniyle 495 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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100 milyonluk mal varlığına tedbir konuldu! DNA testiyle gelen servet

3 fabrikası ve yaklaşık 100 milyon liralık serveti bulunan işadamı ise mahkemeye 15 bin lira aylık geliri olan işçi olduğunu bildirdi. Ancak mahkeme 400 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.