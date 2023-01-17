Dayakçı öğretmenler! Öğrencilerin gözü önünde veliye saldırdılar

İKİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ VELİSİNİ TARTAKLADI

Okulun müdür yardımcısı Abbas C., öğrencisinin velisine 'Seni kim aldı bu okula, sen nasıl girdin içeri, çık dışarı lan' şeklinde bağırmaya başladı. Murat G., ise kızının bu okulda okuduğunu kendisini veli olduğunu söyledi. Bu sırada okulda beden eğitimi olarak görevli öğretmen Mete Y. de ikilinin yanına gelerek olaya müdahalede bulundu. Yine iddiaya göre beden eğitimi öğretmeni Murat G'ye "Çık lan dışarı" diyerek iteklemeye başladı.