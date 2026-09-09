Datça’da mahalleliyi ayağa kaldıran koku! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı
Muğla'nın Datça ilçesinde çevreye kötü kokular yaydığı belirtilen çöp ev, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Karaköy Mahallesi'ndeki müstakil evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde 2 kişinin yaşadığı müstakil evden yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Datça Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda evde temizlik çalışması başlattı.
5 TON ÇÖP ÇUVALLARA DOLDURULDU
Zabıta, jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen çalışmada ev içerisinde biriktirilen çöpler, ekiplerce tek tek toplandı.
Çuvallara doldurulan çöpler daha sonra kamyonlara yüklenerek bölgeden taşındı. Gün boyu devam eden yoğun çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı.
EV VE ÇEVRESİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ev ve çevresinde olası sağlık risklerine karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Uzun süren çalışmaların ardından ev baştan aşağı temizlenirken, çevreye yayılan kötü kokuların ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedeflendi.