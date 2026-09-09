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Datça’da mahalleliyi ayağa kaldıran koku! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Muğla'nın Datça ilçesinde çevreye kötü kokular yaydığı belirtilen çöp ev, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Karaköy Mahallesi'ndeki müstakil evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı.

Datça’da mahalleliyi ayağa kaldıran koku! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı 1

Muğla'nın Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde 2 kişinin yaşadığı müstakil evden yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Datça Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda evde temizlik çalışması başlattı.

Datça’da mahalleliyi ayağa kaldıran koku! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı 2

5 TON ÇÖP ÇUVALLARA DOLDURULDU

Zabıta, jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen çalışmada ev içerisinde biriktirilen çöpler, ekiplerce tek tek toplandı.

Datça’da mahalleliyi ayağa kaldıran koku! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı 3

Çuvallara doldurulan çöpler daha sonra kamyonlara yüklenerek bölgeden taşındı. Gün boyu devam eden yoğun çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 5 ton çöp çıkarıldı.

Datça’da mahalleliyi ayağa kaldıran koku! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı 4

EV VE ÇEVRESİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ev ve çevresinde olası sağlık risklerine karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Datça’da mahalleliyi ayağa kaldıran koku! Ekipler eve girince gerçek ortaya çıktı 5

Uzun süren çalışmaların ardından ev baştan aşağı temizlenirken, çevreye yayılan kötü kokuların ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedeflendi.

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