Darülaceze sakinleri Ramazan'ı anlattı: Bize hoş sohbet lazım
Darülaceze sakinleri için Ramazan bir başka önem arz ediyor. Gençler grup grup ziyaretlerine geliyor; onlarla vakit geçiriyor, hal hatırlarını soruyor, ellerinden öpüyorlar. Bağışçıların Darülaceze'de iftar vermesi ise onlar için unutulmaz bir heyecan. İftarlar hayatlarına adeta renk katarken, unutulmadıklarını da hissediyorlar.
Giriş Tarihi: 28.03.2024
08:46 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:46
Darülaceze sakinleri, "yuva" olarak görüyor Darülaceze'yi... Gözleri yolda ziyaretçilerin gelmesini bekliyorlar. Yılın her günü ziyaretçileri eksik olmasa da Ramazan ayı onlar için bir başka önem arz ediyor. Gençler grup grup ziyaretlerine geliyor; onlarla vakit geçiriyor, hal hatırlarını soruyor, ellerinden öpüyorlar.
Bağışçıların Darülaceze'de iftar vermesi ise onlar için unutulmaz bir heyecan. İftarlar hayatlarına adeta renk katarken, unutulmadıklarını da hissediyorlar. Biz de SABAH olarak Darülaceze'deki (Okmeydanı Yerleşkesi) büyüklerimizi ziyaret ettik, hal hatırlarını sorduk, hoş sohbet ettik, iftar sofralarına konuk olduk.
MUTLUYUM, HUZURLUYUM. BİZE HOŞ SOHBET LAZIM"
Darülaceze'yi evi belleyenlerden biri de Mücella Keser (68). 2,5 yıl önce Darülaceze'de yaşamaya başladığını söylüyor. Varlıklı Balkan göçmeni bir aileye mensup olan Mücella Teyze, yıllarca çocuk gelişimcisi olarak çalıştığını, eşi vefat edince evsiz kaldığını ifade ediyor:
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Daha önce bir aylığına tedavi olabilmek için gelmiştim. Tedavi gördüm, burası bana şifa verdi. Eşim koronavirüsten vefat edince evsiz kaldım. Buraya yerleştim. Darülaceze'de mutluyum, huzurluyum; yediriliyoruz, içiriliyoruz, giydiriliyoruz, paklanıyoruz, gezdiriliyoruz, dört dörtlük bir ortam var.
Dostluklar ve arkadaşlıklar da çokça. Ramazan ise burada bir başka güzel geçiyor. Ramazan'da ziyaretçiler oluyor. Çok memnun oluyorum. Üniversiteli öğrenciler geliyor. Gençleri görünce gençliğim aklıma geliyor.." Yüzümüz gülüyor, sohbetleri de güzel. Hediyeler de getiriyorlar. Gözlerimiz kapıda ne zaman gelecekler diye… Ramazan'da ziyaretler daha bir yoğunlaşıyor. Bayramı da dört gözle bekliyoruz. Bize hoş sohbet lazım. İftar için güzelce hazırlandım, iftarlar da şahane geçiyor