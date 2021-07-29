WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ta yapılan konuşmalar oldukça güldürüyor. WhatsApp konuşmaları Türk milletinin cevval zekası ve nükteli tavrıyla da harmanlanınca adeta koparıyor. O konuşmalardan birisi de baba ve oğul arasında geçiyor. Babasından para isteyen gencin aldığı cevap görenleri gülümsetiyor.