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Haberler Galeri WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!

WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ta yapılan konuşmalar oldukça güldürüyor. WhatsApp konuşmaları Türk milletinin cevval zekası ve nükteli tavrıyla da harmanlanınca adeta koparıyor. O konuşmalardan birisi de baba ve oğul arasında geçiyor. Babasından para isteyen gencin aldığı cevap görenleri gülümsetiyor.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 01:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 01:33
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WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!
WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!

Dünyada milyarların Türkiye'de milyonların kullandığı WhatsApp'ta oldukça komik diyaloglar dönüyor. Bu diyaloglardan bazıları sosyal medyada servis ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!
WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!

Sosyal medyada gündem olan komik konuşmalar herkesi gülümsetmeyi başarıyor.

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WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!
WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!

Özellikle baba ve oğulun diyaloğu sizi gülmekten kopartacak.

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WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!
WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!
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WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!
WhatsApp'tan babasına yazdı aldığı cevapla hayatının şokunu yaşadı!