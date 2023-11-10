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Haberler Galeri Cumhuriyet'in ilk dönemine ait paralar Darphane'de sergileniyor! 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...

Cumhuriyet'in ilk dönemine ait paralar Darphane'de sergileniyor! 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü binasında bulunan müze koleksiyonunda sergilenen bu özel koleksiyon, Cumhuriyet tarihine dair önemli numismatik belgeleri içeriyor ve ziyaretçilere Türkiye'nin para basım tarihindeki önemli dönemlere ışık tutuyor. Müze, tarihi dokümanlar ve özel paralar aracılığıyla zengin bir kültürel mirası koruma misyonunu sürdürüyor. İşte Cumhuriyet'in ilk dönemine ait paralar da 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:42
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Cumhuriyet’in ilk dönemine ait paralar Darphane’de sergileniyor! 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü binasındaki müze koleksiyonu, Türkiye'nin para basım tarihindeki önemli dönemleri ziyaretçilere sunarak Cumhuriyet dönemine ait numismatik belgelerle dolu bir hazine sunuyor. Bu özel koleksiyon, 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri ile bezeli, tarihi dokümanlar ve özel paralar içeriyor. Ziyaretçilere Türkiye'nin para basım sürecindeki kültürel mirası anlamaları için benzersiz bir fırsat sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cumhuriyet’in ilk dönemine ait paralar Darphane’de sergileniyor! 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...

Antik Yunan'dan Orta Çağ Avrupası'na, Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e kadar yaklaşık 13 bin eserin bulunduğu müzede, çok kıymetli para, madalya ve nişanlar yer alırken, Atatürk dönemine ait banknotlar da dikkati çekiyor.

1467 yılında kurulan ve önceleri Darphane-i Amire olarak adlandırılan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün müzesinde Atatürk dönemine ait Osmanlıca, Fransızca ve Türkçe yazıların bulunduğu banknotlar, ziyaretçileri, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına götürüyor.

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Cumhuriyet’in ilk dönemine ait paralar Darphane’de sergileniyor! 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...

CUMHURİYET'İN PARALARI LONDRA'DA BASILDI!

Cumhuriyet'in ilk 15 yılına ait kağıt paralar arasında, Fransız matbaa şirketi Thomas De La Ruse Company tarafından 1925'te Londra'da basılarak Ankara'ya gönderilen Osmanlıca ve Fransızca yazılı banknotlar yer alıyor. Bu paralar, Atatürk'ün emriyle basılan ilk banknotlar olarak dikkati çekiyor.

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Cumhuriyet’in ilk dönemine ait paralar Darphane’de sergileniyor! 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...

1925 sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen "Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstibdaline Dair Kanun" ile basılan Türkiye Cumhuriyeti'nin banknotları arasında 1 lira, 5 lira, 10 lira, 500 lira ve 1000 liralık banknotlar bulunuyor.

Banknotların en üstünde Osmanlıca olarak Türkiye Cumhuriyeti yazarken, Maliye Vekili Mustafa Abdulhalik imzalı bu paralar Ali Sami Boyar tarafından tasarlanan 1. emisyon banknotlar olarak öne çıkıyor.

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Cumhuriyet’in ilk dönemine ait paralar Darphane’de sergileniyor! 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...

DİKKAT ÇEKEN SEMBOLLER

Harf Devrimi öncesi basılan 1. emisyon paralar, üzerlerindeki farklı fotoğraflarla dikkati çekiyor.

1 Türk lirasının ön yüzünde 1. TBMM Binası, Ankara Kalesi ve kara sabanla çift süren bir köylünün fotoğrafı yer alırken, arka yüzünde eski başbakanlık binası bulunuyor.