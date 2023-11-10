10 Kasım 2023, Cuma
Cumhuriyet'in ilk dönemine ait paralar Darphane'de sergileniyor! 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü binasında bulunan müze koleksiyonunda sergilenen bu özel koleksiyon, Cumhuriyet tarihine dair önemli numismatik belgeleri içeriyor ve ziyaretçilere Türkiye'nin para basım tarihindeki önemli dönemlere ışık tutuyor. Müze, tarihi dokümanlar ve özel paralar aracılığıyla zengin bir kültürel mirası koruma misyonunu sürdürüyor. İşte Cumhuriyet'in ilk dönemine ait paralar da 10-50-100-500 liranın üstündeki Türk sembolleri...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:42
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