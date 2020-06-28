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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 1960 model klasik otomobil kullandı

Yozgat OSB'de katıldığı açılış ve temel atma töreninin ardından klasik otomobil meraklısı vatandaşın 1960 model aracını kullanma teklifini geri çevirmeyen Fuat Oktay, şoför koltuğuna geçerek şehir merkezine kadar otomobili kullandı. Fuat Oktay'a, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 28.06.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 11:03
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 1960 model klasik otomobil kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ta klasik otomobil meraklısı vatandaşın aracını kullanması teklifi üzerine direksiyona geçti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 1960 model klasik otomobil kullandı

Oktay, 24 Haziran'da Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) katıldığı 9 tesisin açılış ve temel atma töreninin ardından kent merkezine dönüşünde yol üzerinde kendini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 1960 model klasik otomobil kullandı

Burada klasik otomobil meraklısı bir vatandaşın 1960 model aracını kullanma teklifini geri çevirmeyen Oktay, şoför koltuğuna oturarak, şehir merkezine kadar klasik otomobili kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 1960 model klasik otomobil kullandı

Güzergah boyunca araç sahibiyle otomobil üzerine sohbet eden Oktay, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 1960 model klasik otomobil kullandı

Fuat Oktay'a, aracın yolcu koltuğunda eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti.