Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 1960 model klasik otomobil kullandı

Yozgat OSB'de katıldığı açılış ve temel atma töreninin ardından klasik otomobil meraklısı vatandaşın 1960 model aracını kullanma teklifini geri çevirmeyen Fuat Oktay, şoför koltuğuna geçerek şehir merkezine kadar otomobili kullandı. Fuat Oktay'a, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da eşlik etti. İşte o anlar...