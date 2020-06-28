Alişan kaza sonrası sigortadan ne kadar para alacak? Miktar belli oldu…

Feci kazada ailesi ile büyük bir şok yaşayan Alişan kendini toparlamaya çalışıyor. Vatandaşlar bu büyük kaza sonrası "Alişan sigortadan ne kadar para alacak?" sorusunu soruyor. O rakam belli oldu. Öte taraftan da Alişan ve Buse Varol, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Kazayı yara almadan atlatan ünlü çift, muhabirlerle sohbet etti. Alişan, "Hala şoktayız. Şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafayla araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 28.06.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 13:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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