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Alişan kaza sonrası sigortadan ne kadar para alacak? Miktar belli oldu…

Feci kazada ailesi ile büyük bir şok yaşayan Alişan kendini toparlamaya çalışıyor. Vatandaşlar bu büyük kaza sonrası "Alişan sigortadan ne kadar para alacak?" sorusunu soruyor. O rakam belli oldu. Öte taraftan da Alişan ve Buse Varol, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Kazayı yara almadan atlatan ünlü çift, muhabirlerle sohbet etti. Alişan, "Hala şoktayız. Şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafayla araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 28.06.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 13:35
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Alişan kaza sonrası sigortadan ne kadar para alacak? Miktar belli oldu…

SON DAKİKA: Geçtiğimiz günlerde tatil için İzmir'e giderken büyük bir trafik kazası geçiren Alişan ile ailesi kazadan sağ kurtulmuştu. Feci kaza sonrası Alişan'ın lüks aracı kullanılamaz hale gelmişti.

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Alişan kaza sonrası sigortadan ne kadar para alacak? Miktar belli oldu…

Alişan ve Buse Varol, önceki gün İstinye Park'ta görüntülendi. Kazayı yara almadan atlatan ünlü çift, muhabirlerle sohbet etti.

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Alişan kaza sonrası sigortadan ne kadar para alacak? Miktar belli oldu…

Alişan, "Hâlâ şoktayız. Şimdi aracın yanından geliyoruz. Sakin kafayla araca bir daha baktım, gerçekten o araçtan nasıl sağ çıktık, bilemiyorum" dedi.

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Alişan kaza sonrası sigortadan ne kadar para alacak? Miktar belli oldu…

Alişan'ın sigortadan alacağı para da belli oldu.

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Alişan kaza sonrası sigortadan ne kadar para alacak? Miktar belli oldu…

İşte Sigorta şirketinin Alişan'a ödeyeceği o miktar...