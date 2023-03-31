31 Mart 2023, Cuma
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Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!

Cuma namazı İslam dininde farz ibadetler arasında yer alan kıymetli ve faziletli bir ibadettir. Cemaatle birlikte kılınan cuma namazının saatleri illere göre farklılık göstermektedir. Mübarek Ramazan ayının ikinci cumasının öncesinde Müslümanlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu araştırıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma saatleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:16
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Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!

Cuma vakitleri araştırılan konular arasında yerini aldı. 81 ilde farklılık gösteren cuma vakitleri tek tek merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında milyonlarca Müslüman cuma namazı için bir araya gelerek ibadet edecekler. Peki 31 Mart 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak?

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Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!

31 MART 2023 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 31 Mart 2023 cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

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Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!

İSTANBUL:13:13

ANKARA:12:58

İZMİR:13:21

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Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!

BURSA:13:13

ADANA:12:48

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Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!

31 MART 2023 İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN!