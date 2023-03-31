31 Mart 2023, Cuma
Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!
Cuma namazı İslam dininde farz ibadetler arasında yer alan kıymetli ve faziletli bir ibadettir. Cemaatle birlikte kılınan cuma namazının saatleri illere göre farklılık göstermektedir. Mübarek Ramazan ayının ikinci cumasının öncesinde Müslümanlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu araştırıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma saatleri...
Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:16
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