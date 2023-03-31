Cuma Vakitleri: 31 Mart Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... İl il cuma saatleri!

Cuma vakitleri araştırılan konular arasında yerini aldı. 81 ilde farklılık gösteren cuma vakitleri tek tek merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında milyonlarca Müslüman cuma namazı için bir araya gelerek ibadet edecekler. Peki 31 Mart 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak?