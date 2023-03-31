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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Palu ailesi davasında Yargıtay'dan karar çıktı! 5 aile üyesi tahliye edildi! Enişte Tuncer Ustael...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Palu ailesi davasında Yargıtay'dan karar çıktı! 5 aile üyesi tahliye edildi! Enişte Tuncer Ustael...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Palu ailesi konusu Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. Davayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yeniden görülen Palu davasında aileden 5 kişi serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:14
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında Yargıtay’dan karar çıktı! 5 aile üyesi tahliye edildi! Enişte Tuncer Ustael...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında masaya yatırılan Palu Ailesi, uzun bir süre gündemi meşgul etmiş, bütün ülkeyi ayağa kaldıran gelişmeler vatandaşlar tarafından yakın takip şeklinde izlenmişti. 2021 yılının eylül ayında görülen karar duruşmasında 5 aile üyesine toplam 63 yıl hapis, Tuncer Ustael'e ise ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Yeniden görülen Palu ailesi davasında 5 kişi beraat etti! İşte Türkiye'nin kanını donduran olayda son yaşananlar...

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında Yargıtay’dan karar çıktı! 5 aile üyesi tahliye edildi! Enişte Tuncer Ustael...

Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile ilgili Kocaeli başsavcılığı harekete geçmiş ve olay sonuçlanmıştı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında Yargıtay’dan karar çıktı! 5 aile üyesi tahliye edildi! Enişte Tuncer Ustael...

Kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınmıştı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında Yargıtay’dan karar çıktı! 5 aile üyesi tahliye edildi! Enişte Tuncer Ustael...

"KENDİSİ DAHİL HERKESE İSPİRTO İÇİRDİ"

Hakkında usulsüz ölü gömme gerekçesiyle dava açılan Havva Palu duruşma sırası yaptığı savunmasında, "Bu duruma beni düşüren kardeşlerim Y.Ş. E.T. ile yeğenlerim E.T. ve E.T.'dir. Bizim üzerimize cinleri musallat ettiler. Bunun üzerine Tuncer Ustael bize yardım için yanımıza geldi. 2008 yılından sonra birlikte kalmaya başladık.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında Yargıtay’dan karar çıktı! 5 aile üyesi tahliye edildi! Enişte Tuncer Ustael...

Kardeşlerim bize korku verdiler, "Sizi öldürürüz, bizim adamlarımız var" dediler. Tuncer'de bize, "Dua edin bunların yalanı ortaya çıksın" dedi ama biz dua edemedik. Cinlerin bize musallat olmalarını engellemek için kendisi dahil herkese ispirto içirdi. Melike ispirto içince başı döndü. Tuncer, Melike'nin öldüğünü söyledi.