Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki Palu ailesi davasında Yargıtay’dan karar çıktı! 5 aile üyesi tahliye edildi! Enişte Tuncer Ustael...

Kardeşlerim bize korku verdiler, "Sizi öldürürüz, bizim adamlarımız var" dediler. Tuncer'de bize, "Dua edin bunların yalanı ortaya çıksın" dedi ama biz dua edemedik. Cinlerin bize musallat olmalarını engellemek için kendisi dahil herkese ispirto içirdi. Melike ispirto içince başı döndü. Tuncer, Melike'nin öldüğünü söyledi.