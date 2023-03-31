HaberlerGaleriMüge Anlı ile Tatlı Sert'teki Palu ailesi davasında Yargıtay'dan karar çıktı! 5 aile üyesi tahliye edildi! Enişte Tuncer Ustael...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Palu ailesi davasında Yargıtay'dan karar çıktı! 5 aile üyesi tahliye edildi! Enişte Tuncer Ustael...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Palu ailesi konusu Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. Davayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yeniden görülen Palu davasında aileden 5 kişi serbest bırakıldı.
Giriş Tarihi: 31.03.2023 11:06Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 11:14