21 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cuma mesajları 21 Ağustos! En yeni, kısa ve öz resimli 2020 cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları 21 Ağustos! En yeni, kısa ve öz resimli 2020 cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam alemi, Cuma günü öğle vakti kılınan cuma namazı öncesi birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Bu mübarek cuma gününde paylaşılabilecek en yeni cuma mesajlarını ahaber.com.tr'de derledik. SMS ya da sosyal medya aracılığıyla paylaşılan cuma mesajları için sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte 21 Ağustos'a özel paylaşılabilecek en yeni, kısa ve öz resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 08:58
  • 1
  • 36
Cuma mesajları 21 Ağustos! En yeni, kısa ve öz resimli 2020 cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları burada! Hz. Muhammed döneminden günümüze kılına gelmiş farz namazlardan olan cuma namazı öncesinde paylaşılabilecek cuma mesajlarını sayfamızda derledik. Cuma namazı öncesi birbirlerinin cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar en güzel cuma mesajlarını araştırmaya başladılar. Müslümanların bayramı olarak bilinen cuma gününde resimli cuma mesajları en çok tercih edilenler arasında.İşte günün anlam ve önemine karşılık sevdiklerinize, eşinize ve dostunuza gönderebileceğiniz en yeni, kısa ve öz resimli cuma mesajları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 36
Cuma mesajları 21 Ağustos! En yeni, kısa ve öz resimli 2020 cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

CUMA MESAJLARI 2020

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

  • 3
  • 36
Cuma mesajları 21 Ağustos! En yeni, kısa ve öz resimli 2020 cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımız�� daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

  • 4
  • 36
Cuma mesajları 21 Ağustos! En yeni, kısa ve öz resimli 2020 cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

  • 5
  • 36
Cuma mesajları 21 Ağustos! En yeni, kısa ve öz resimli 2020 cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Belki kalbindir acıyan. Belki bedenin. Belki de ruhundur kıvranan. Belki de bin bir türlü muamma. Her ne durumda olursan ol diline yakışır bu dua. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimi. Ya Rabbi; Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet. Dua ile cumamız mübarek olsun.

Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.