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Haberler Galeri BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: Okul eşyaları, çanta, kitap, defter, kalem, kırtasiye seti...

BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: Okul eşyaları, çanta, kitap, defter, kalem, kırtasiye seti...

BİM 21 Ağustos aktüel ürünler satışa çıktı. Bu hafta okul eşyaları indirimli olarak satışa çıkıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların açılacağı tarihin açıklanmasının ardından öğrenciler ve velileri okul malzemeleri için alışveriş yapmaya başladılar. BİM marketler ise okul çantasından deftere, kalem silgi ürünlerinden boya malzemelerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de hangi ürünler ne kadar? İşte BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 09:37
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BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: Okul eşyaları, çanta, kitap, defter, kalem, kırtasiye seti...

BİM okul eşyaları, kırtasiye ürünleri 21 Ağustos'ta satışa çıktı. Günler öncesinden indirimli ürünlerin listesini yayımlayan BİM marketler, öğrenci ve velilerin araştırdığı okul eşyalarını indirimli olarak satışa sundu. Evrak dosyası, kalem silgi, mantar pano, zarf dosyası, çalışma masası, kitaplık, okul çantası gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: Okul eşyaları, çanta, kitap, defter, kalem, kırtasiye seti...

Bilicra Akıllı Çocuk Saati

• Konum İzleme
• Rehber ve Arama Özelliği
• SMS ve Sesli Mesaj Özelliği
• Mobil Uygulama
• S.O.S. Özelliği
• Sanal Bariyer

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  • 40
BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: Okul eşyaları, çanta, kitap, defter, kalem, kırtasiye seti...

Xerox
Business A4 Fotokopi Kağıdı 80 g

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BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: Okul eşyaları, çanta, kitap, defter, kalem, kırtasiye seti...

Studi
Desenli Proje Çantası 40x53 cm

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BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: Okul eşyaları, çanta, kitap, defter, kalem, kırtasiye seti...

Studi
12'li Tüp Kuru Boya Kalemi