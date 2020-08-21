BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: Okul eşyaları, çanta, kitap, defter, kalem, kırtasiye seti...

BİM 21 Ağustos aktüel ürünler satışa çıktı. Bu hafta okul eşyaları indirimli olarak satışa çıkıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların açılacağı tarihin açıklanmasının ardından öğrenciler ve velileri okul malzemeleri için alışveriş yapmaya başladılar. BİM marketler ise okul çantasından deftere, kalem silgi ürünlerinden boya malzemelerine birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de hangi ürünler ne kadar? İşte BİM 21 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 09:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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