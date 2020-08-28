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Cuma mesajları 2020! En şık ve anlamlı resimli Cuma mesajları burada! 28 Ağustos Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Müslümanların kaynaşmaları açısından güzel bir araçtır. Birbirlerinin cumasını tebrik etmek isteyen Müslümanlar internet üzerinden en yeni cuma mesajlarını araştırmaya başladılar. Sizler için en yeni değişik cuma mesajlarını bir araya topladık. İşte 28 Ağustos'a özel en şık ve en yeni anlamlı resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 09:05
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Cuma mesajları 2020! En şık ve anlamlı resimli Cuma mesajları burada! 28 Ağustos Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları...Cuma günü Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gündür. Cuma günü ayrıca Müslümanların kalp ve gönül birliği sağlamaları açısından önemli bir gündür. Cuma namazı öncesinde vatandaşlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. izde sizler için en güzel kısa ve öz cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

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Cuma mesajları 2020! En şık ve anlamlı resimli Cuma mesajları burada! 28 Ağustos Hayırlı Cumalar

EN YENİ CUMA MESAJLARI

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları 2020! En şık ve anlamlı resimli Cuma mesajları burada! 28 Ağustos Hayırlı Cumalar

Lailahe illallah kalbimizi karartma, rizkimizi azaltma, kabrimizi, daraltma, senden baska kapi aratma, muhannete muhtaç etme

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

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Cuma mesajları 2020! En şık ve anlamlı resimli Cuma mesajları burada! 28 Ağustos Hayırlı Cumalar

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

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Cuma mesajları 2020! En şık ve anlamlı resimli Cuma mesajları burada! 28 Ağustos Hayırlı Cumalar

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Bir kişi, Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa; Allah'ta onu başkasına muhtaç etmez. Hayırlı cumalar...