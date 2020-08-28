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Haberler Galeri BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set sürprizi...

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set sürprizi...

BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin cuma kampanyaları arasında çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren mutfak ürünleri kataloğa damga vuruyor. 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set, karnıyarık tenceresi, tava, 3 parça granit set, 30 parça çatal kaşık bıçak takımı gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 08:48
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BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set sürprizi...

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden muhteşem ürünlerle cuma kampanyalarını müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, tencere, tava, çatal-kaşık gibi birçok set ürünü satışa çıkardı. Öte yandan elektronik ürünler de kataloğa damga vuran ürünler arasında. İşte BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set sürprizi...

Dijitsu 32'' HD Uydu Alıcılı Televizyon

• HD çözünürlük (1366x768)
• USB - Video
• Class A enerji tüketimi
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• ATV Analog Tuner
• 3 x HDMI
• LED Teknolojisi
• Picture Wizard

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BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set sürprizi...

Naturalove
7 Parça Seramik Çerezlik Set

• 6 adet küçük boy çerezlik
• 1 adet büyük boy çerezlik

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BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set sürprizi...

Chef's
Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler

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BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set sürprizi...

LAV
3'lü Uzun Meşrubat Bardağı

• 295 cc