BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set sürprizi...

BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler satışa çıktı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden muhteşem ürünlerle cuma kampanyalarını müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, tencere, tava, çatal-kaşık gibi birçok set ürünü satışa çıkardı. Öte yandan elektronik ürünler de kataloğa damga vuran ürünler arasında. İşte BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...