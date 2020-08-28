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BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu: 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set sürprizi...
BİM 28 Ağustos aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin cuma kampanyaları arasında çeşit çeşit ürünler yer alıyor. Ev hanımlarını yakından ilgilendiren mutfak ürünleri kataloğa damga vuruyor. 8 parça çelik tencere seti, 7 parça granit set, karnıyarık tenceresi, tava, 3 parça granit set, 30 parça çatal kaşık bıçak takımı gibi çeşit çeşit ürünler müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM cuma kampanyaları neler? İşte BİM 28 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 08:44Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 08:48