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CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF | 18 Kasım Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne? İl il cuma namazı vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından PDF, Word ve ses dosyası olarak paylaşılan Cuma Hutbesi Müslümanlar tarafından aratılıyor. Her cuma namazı öncesinde camiinin hatibi tarafından cemmatle paylaşılan Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu ne? İşte 18 Kasım Cuma Hutbesi ve cuma namazı vakitleri...