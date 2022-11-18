18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF | 18 Kasım Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne? İl il cuma namazı vakitleri

CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF | 18 Kasım Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne? İl il cuma namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından PDF, Word ve ses dosyası olarak paylaşılan Cuma Hutbesi Müslümanlar tarafından aratılıyor. Her cuma namazı öncesinde camiinin hatibi tarafından cemmatle paylaşılan Cuma Hutbesinin bu haftaki konusu ne? İşte 18 Kasım Cuma Hutbesi ve cuma namazı vakitleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:02
  • 1
  • 22
CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF | 18 Kasım Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne? İl il cuma namazı vakitleri

Cuma Hutbesi tam metni yayımlandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Her cuma günü milyonlarca Müslüman İslam'ın farz ibadetlerinin arasında yer alan cuma namazını cemaatle eda etmek için camilerde bir araya geliyorlar. Her cuma öncesi camiinin hatibi tarafından okunan cuma hutbesi ile ilgili detayalrı öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Bugünkü Cuma Hutbesi yayımlandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. 18 Kasım Cuma Hutbesi konusu ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF | 18 Kasım Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne? İl il cuma namazı vakitleri

18 KASIM CUMA HUTBESİ

İMAN VE İSTİKAMET

Muhterem Müslümanlar!

Ashab-ı kiramdan birisi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e gelerek "Ya Resûlallah! Bana İslam hakkında öyle bir şey söyle ki bu konuda başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim" dedi.

  • 3
  • 22
CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF | 18 Kasım Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne? İl il cuma namazı vakitleri

Allah Resûlü (s.a.s) ona şöyle ِا :buyurdu ْل ٓآَمْن ُتٓب ِٓ ُق ٰ ettim iman a'Allah "للٓثُ َم ٓا ْسَتِقْمٓ de, sonra da istikamet üzere ol."1

  • 4
  • 22
CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF | 18 Kasım Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne? İl il cuma namazı vakitleri

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hak, yaratılmışların en şereflisi olan insanı yeryüzünde halife kılarak kendine muhatap kabul etmiştir. Huzurlu bir hayat için onu akıl ve irade gibi iki büyük nimetle süslemiş, peygamberler ve kitaplar göndererek de ona dosdoğru yolu göstermiştir.

  • 5
  • 22
CUMA HUTBESİ TAM METNİ PDF | 18 Kasım Cuma Hutbesi yayımlandı mı? Bugünkü Cuma Hutbesi konusu ne? İl il cuma namazı vakitleri

İşte bu yol, imanın rehberliğinde, ibadet ve ahlakın güzelliğinde, sınırları bizzat Yüce Allah tarafından çizilen ve istikamet üzere yürünen yoldur.