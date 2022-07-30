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Cudi Dağı'nda festival coşkusu! Teröristlerden temizlenen bölge şenlik merkezi oldu

Şırnak'ta yıllarca teröristlerin barınma alanları olarak kullandığı Cudi Dağı, teröristlerden temizlenmesinin ardından festival, şenlik ve doğa sporlarının merkezi oldu. 42 yıl sonra sonra gerçekleştirilen "2. Cudi Festivali" coşkuyla kutlandı. Sefine bölgesinde arbane eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, ardından Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak kabul edilen alanda şükür namazı kıldı, dua etti.

Giriş Tarihi: 30.07.2022 23:50 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 23:55
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Cudi Dağı’nda festival coşkusu! Teröristler temizlenen bölge şenlik merkezi oldu
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Cudi Dağı’nda festival coşkusu! Teröristler temizlenen bölge şenlik merkezi oldu
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Cudi Dağı’nda festival coşkusu! Teröristler temizlenen bölge şenlik merkezi oldu
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Cudi Dağı’nda festival coşkusu! Teröristler temizlenen bölge şenlik merkezi oldu
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Cudi Dağı’nda festival coşkusu! Teröristler temizlenen bölge şenlik merkezi oldu