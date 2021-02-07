Kim Milyoner Olmak İster'de hafızaları zorlayan Fatih Sultan Mehmed sorusu! Yarışmacı verdiği o cevapla elendi

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yine izleyicileri tarafından gecenin en çok izlenen programı oldu. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "II.Murad'ın Selanik'i, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u, Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'ı fethettiğindeki yaşlarının ortalaması yaklaşık kaçtır" sorusu damga vurdu. İşte gecenin en çok konuşulan sorusu ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden o kareler...