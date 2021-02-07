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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'de hafızaları zorlayan Fatih Sultan Mehmed sorusu! Yarışmacı verdiği o cevapla elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de hafızaları zorlayan Fatih Sultan Mehmed sorusu! Yarışmacı verdiği o cevapla elendi

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yine izleyicileri tarafından gecenin en çok izlenen programı oldu. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "II.Murad'ın Selanik'i, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u, Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'ı fethettiğindeki yaşlarının ortalaması yaklaşık kaçtır" sorusu damga vurdu. İşte gecenin en çok konuşulan sorusu ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden o kareler...

Giriş Tarihi: 07.02.2021 02:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 02:46
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Kim Milyoner Olmak İster'de hafızaları zorlayan Fatih Sultan Mehmed sorusu! Yarışmacı verdiği o cevapla elendi

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yine izleyicileri tarafından gecenin en çok izlenen programı oldu. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "II.Murad'ın Selanik'i, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u, Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad'ı fethettiğindeki yaşlarının ortalaması yaklaşık kaçtır" sorusu damga vurdu. İşte gecenin en çok konuşulan sorusu ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden o kareler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 165
Kim Milyoner Olmak İster'de hafızaları zorlayan Fatih Sultan Mehmed sorusu! Yarışmacı verdiği o cevapla elendi
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Kim Milyoner Olmak İster'de hafızaları zorlayan Fatih Sultan Mehmed sorusu! Yarışmacı verdiği o cevapla elendi
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Kim Milyoner Olmak İster'de hafızaları zorlayan Fatih Sultan Mehmed sorusu! Yarışmacı verdiği o cevapla elendi
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  • 165
Kim Milyoner Olmak İster'de hafızaları zorlayan Fatih Sultan Mehmed sorusu! Yarışmacı verdiği o cevapla elendi